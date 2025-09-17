Casas prefabricadas futuristas griegas: la faceta más desconocida de Brad Pitt El actor ha adquirido una vivienda prefabricada de lujo en Cataluña: forma parte de una colección exclusiva

El actor y productor de cine estadounidense Brad Pitt cuenta con varias aficiones desconocidas por el público. Más allá de la interpretación, el protagonista de 'El curioso caso de Benjamin Button' es un apasionado del mundo de la arquitectura, una disciplina a la que dedica gran parte de su tiempo libre.

Además de lanzar una colaboración con Frank Gehry, el arquitecto detrás del Museo Guggenheim Bilbao y otras impresionantes obras, Brad Pitt se ha posicionado como un importante coleccionista de composiciones arquitectónicas de todo tipo. Entre sus últimas adquisiciones se encuentra la Casa Xasteros, una joya de la arquitectura prefabricada.

Esta vivienda prefabricada tiene un diseño futurista que recuerda a la forma de un ovni, y aunque el intérprete ha tenido que desplazarse hasta Cataluña para poder comprarla, el origen de su fabricación es mucho más complejo. La Casa Xasteros se corona como una de las piezas más singulares de la microarquitectura del siglo XX, y fue concebida por el griego Nikolaos Xasteros en el año 1969.

No obstante, este espacio de estética innovadora -con forma ovalada- fue olvidado y abandonado en algún momento después de su creación. Pese a que su historia sigue siendo un misterio, lo que se sabe es que el arquitecto y galerista francés Clement Cividino encontró los restos de esta pieza en alguna parte de Grecia, en el año 2023. Fue entonces cuando decidió comprarla y restaurarla en un astillero de L’Escala (Cataluña), para posteriormente exponerla y finalmente venderla a Brad Pitt.

De este modo, el intérprete de 'Érase una vez en Hollywood' aumenta su patrimonio arquitectónico, entre el que se encuentran otras obras como el Château Miraval en la Provenza -convertido en una bodega exclusiva- y una lujosa mansión inspirada en el estilo mediterráneo español, situada en Hollywood Hills (Los Ángeles).