Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El actor Brad Pitt en una imagen de archivo. LP

Casas prefabricadas futuristas griegas: la faceta más desconocida de Brad Pitt

El actor ha adquirido una vivienda prefabricada de lujo en Cataluña: forma parte de una colección exclusiva

Mar Georga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:29

El actor y productor de cine estadounidense Brad Pitt cuenta con varias aficiones desconocidas por el público. Más allá de la interpretación, el protagonista de 'El curioso caso de Benjamin Button' es un apasionado del mundo de la arquitectura, una disciplina a la que dedica gran parte de su tiempo libre.

Además de lanzar una colaboración con Frank Gehry, el arquitecto detrás del Museo Guggenheim Bilbao y otras impresionantes obras, Brad Pitt se ha posicionado como un importante coleccionista de composiciones arquitectónicas de todo tipo. Entre sus últimas adquisiciones se encuentra la Casa Xasteros, una joya de la arquitectura prefabricada.

Noticias relacionadas

La casa prefabricada que vende Amazon por tan solo 8.500 euros

La casa prefabricada que vende Amazon por tan solo 8.500 euros

Asaltan la mansión de Brad Pitt en Los Ángeles: «Tres sospechosos accedieron por la ventana y saquearon el lugar»

Asaltan la mansión de Brad Pitt en Los Ángeles: «Tres sospechosos accedieron por la ventana y saquearon el lugar»

Charlie Sheen rompe su silencio con un polémico documental sobre sus escándalos y excesos

Charlie Sheen rompe su silencio con un polémico documental sobre sus escándalos y excesos

Esta vivienda prefabricada tiene un diseño futurista que recuerda a la forma de un ovni, y aunque el intérprete ha tenido que desplazarse hasta Cataluña para poder comprarla, el origen de su fabricación es mucho más complejo. La Casa Xasteros se corona como una de las piezas más singulares de la microarquitectura del siglo XX, y fue concebida por el griego Nikolaos Xasteros en el año 1969.

No obstante, este espacio de estética innovadora -con forma ovalada- fue olvidado y abandonado en algún momento después de su creación. Pese a que su historia sigue siendo un misterio, lo que se sabe es que el arquitecto y galerista francés Clement Cividino encontró los restos de esta pieza en alguna parte de Grecia, en el año 2023. Fue entonces cuando decidió comprarla y restaurarla en un astillero de L’Escala (Cataluña), para posteriormente exponerla y finalmente venderla a Brad Pitt.

De este modo, el intérprete de 'Érase una vez en Hollywood' aumenta su patrimonio arquitectónico, entre el que se encuentran otras obras como el Château Miraval en la Provenza -convertido en una bodega exclusiva- y una lujosa mansión inspirada en el estilo mediterráneo español, situada en Hollywood Hills (Los Ángeles).

Publicidad

Top 50
  1. 1 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  2. 2 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  3. 3 Muere Robert Redford a los 89 años
  4. 4

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  5. 5 Buscan a un joven por violar junto a otros dos acusados a dos niñas que se fugaron de un centro de menores de Valencia
  6. 6 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  7. 7 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró
  8. 8

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  9. 9

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  10. 10

    Talleres valencianos denuncian estafas de hasta 900 euros por cursos de formación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Casas prefabricadas futuristas griegas: la faceta más desconocida de Brad Pitt

Casas prefabricadas futuristas griegas: la faceta más desconocida de Brad Pitt