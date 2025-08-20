Charlie Sheen rompe su silencio con un polémico documental sobre sus escándalos y excesos El actor más polémico de Hollywood se desnuda en un explosivo documental que llega muy pronto a Netflix

Mar Georga Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:14

Charlie Sheen vuelve a estar en boca de todos debido al inminente estreno de 'Alias Charlie Sheen'. Una película-documental que revela los secretos y los excesos de uno de los actores más carismáticos y problemáticos de la televisión. Se trata de un repaso a la vida del que llegó a ser el actor mejor pagado de Estados Unidos, para luego convertirse en el protagonista de los titulares más incendiarios, lo que acabaría costándole su papel protagonista en 'Dos hombres y medio'.

Este documental, en el que no faltan las drogas, el sexo, las peleas y los rodajes convertidos en campos de batalla, no solo recoge el propio testimonio de Charlie Sheen, sino que también el de sus compañeros. Aparece Chuck Lorre, el creador de 'Dos hombres y medio', quien relata sin anestesia todos los desplantes del actor, los cuales le llevaron a tener que despedirlo y sustituirlo por Ashton Kutcher, en un revelo mediático de órdago. También aparecen en escena los relatos del actor Sean Penn, o incluso los del camello de Charlie, quien se encargaba de proporcionarle las sustancias ilegales.

Fecha de estreno de 'Alias Charlie Sheen' en Netflix

No obstante, en la actualidad, Charlie Sheen se presenta a sí mismo renovado, y celebra orgulloso sus siete años de sobriedad. Es por ello que después de tantos años, el hijo de Martin Sheen ('Apocalipsis Now'), ha decidido contar su historia y abrirse en canal, relatando uno de los capítulos más oscuros y duros de su vida. El documental 'Alias Charlie Sheen' se estrenará en Netflix el 10 de septiembre de 2025, y todo apunta a que se convertirá en uno de los temas más hablados del momento.