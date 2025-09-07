La casa prefabricada que vende Amazon por tan solo 8.500 euros

Mar Georga Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:13 | Actualizado 01:42h. Comenta Compartir

Cada vez existe una mayor ﻿demanda por parte de los consumidores de las casas prefabricadas. Es decir, todas aquellas viviendas que se fabrican en una nave industrial y se venden ya construidas. Ahora, la última sensación trata de un modelo expandible con dos habitaciones, cocina, baño y balcón, y todo por apenas 8.483,86 euros IVA incluido.

Esta opción 'low-cost' -que vende Generic- ya se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios en Amazon, lo que ha provocado que se haya agotado. Además de su atractivo precio, esta vivienda destaca por su rapidez de instalación. La estructura se entrega casi lista y basta con expandir sus paneles y asegurar todos los anclajes para tenerla habitable en cuestión de días.

Sus medidas son de 6,22 x 6,14 x 2,49 metros, e incluye dos dormitorios independientes, un baño completo, una cocina equipada y un pequeño balcón. Además, ofrece la posibilidad de personalizar los suelos, la fachada o los acabados, algo poco habitual en productos de este rango de precios. Según su fabricante, está construida con «marcos de acero galvanizado resistentes y paneles sándwich ignífugos e impermeables».

Generic

No obstante, esta casa prefabricada requiere de ciertos requisitos para su instalación. Necesita de un terreno firme, una grúa para colocarla -debido a su peso de 6.350 kilos-, además de una licencia, siguiendo con la norma urbanística de España. Respecto a este último punto, los usuarios deberán de contactar con los respectivos ayuntamientos de la región donde quieran instalar la casa prefabricada.