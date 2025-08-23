La casa prefabricada de dos plantas que ofrece Amazon por menos de 14.000 euros
Estos habitáculos modulares son totalmente personalizables y se pueden usar tanto de residencia principal como de casa de vacaciones
Mar Georga
Sábado, 23 de agosto 2025, 00:29
En los últimos años, se ha experimentado un auge de las casas prefabricadas cuyo potencial ha sabido aprovechar Amazon, situándose como uno de los principales vendedores. En su catálogo no solo oferta estas viviendas modulares sino que además permite su personalización, pudiendo modificar los colores, el tipo de ventanas y puertas e, incluso, añadir habitaciones o terraza.
Hay un modelo concreto, dentro de la propuesta de casas prefabricadas de Amazon, que destaca sobre los demás. Es el más vendido del marketplace y parte de un precio base de 13.932,42 euros -IVA incluido-. Respecto al montaje, este debe contratarse aparte, aunque el fabricante explica que la instalación es rápida si se realiza con ayuda profesional. Por su parte, el anuncio no especifica la inclusión de mobiliario ni de equipamiento sanitario.
Se trata, en definitiva, de una alternativa que aunque no sustituye de forma inmediata a una vivienda tradicional, puede ofrecer una vía de acceso más flexible dentro de un mercado habitacional restrictivo. Existen numerosas opciones de casas prefabricadas, pudiéndose adaptar a todo tipo de bolsillos, tamaños y necesidades. Mientras que algunos de estos espacios modulares sirven a modo de residencia, otros pueden concebirse como una oficina móvil, un comercio, una segunda residencia o una casa de vacaciones.
