Los 5 libros que han inspirado a Jeff Bezos a lo largo de su carrera El magnate ha compartido en varias ocasiones cuáles son sus libros favoritos y las lecciones que ha aprendido gracias a ellos

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha confesado en varias ocasiones que algunas de las lecciones más valiosas las ha aprendido gracias a la lectura. Además, ha detallado qué libros en cuestión han tenido un rol fundamental en su carrera y visión empresarial, en tanto que han influido en su pensamiento y liderazgo. Y no es para poco, porque el que se disputa el puesto como la persona más acaudalada del mundo comenzó su imperio con una librería online.

Los 5 libros que recomienda Jeff Bezos

1. 'Made in America: Mi Historia' de Sam Walton y John Huey

Se trata de una novela autobiográfica que relata la vida e historia de Sam Walton, el fundador de Walmart, la cadena de supermercados con mayor presencia en Estados Unidos. Gracias a su innovador modelo de negocio, Walton consiguió convertir una pequeña tienda minorista del pueblo de Walmart en un imperio, cuya facturación actual la posiciona como la cadena más importante del mundo.

Portada de 'Made in America: Mi Historia'.

2. 'Data-Driven Marketing' de Mark Jeffery

Este libro aborda, de lleno, el extenso mundo del marketing, eso sí, entendiéndolo como una disciplina que debe basarse en datos y números. Fórmulas como el ROI (Retorno de la Inversión) resultan fundamentales para comprender de manera rigurosa y eficiente el alcance de las estrategias de marketing, así como los esfuerzos invertidos y sus resultados.

Portada de 'Data-Driven Marketing'.

3. 'Lo que queda del día' de Kazuo Ishiguro

Esta novela pertenece al escritor y ganador del Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro. Su adaptación cinematográfica, protagonizada por Anthony Hopkins y Emma Thompson, fue nominada a ocho premios Oscar. La también conocida como 'Los restos del día' relata la vida de Stevens, un mayordomo británico que pertenece a un mundo que está a punto de desaparecer. A través de sus recuerdos, el mayordomo adentra al lector en ese complejo mundo de jerarquías de las casas nobiliarias inglesas, a la par que descubre que su férrea disciplina le ha privado de comprender y dejar aflorar sus propias emociones.

Portada de 'Lo que queda del día'.

4. 'Construido para durar: hábitos exitosos de las empresas visionarias' de Jim Collins y Jerry Porras

Este libro se considera un clásico en el ámbito de la gestión empresarial. Aporta numerosos ejemplos de prácticas que han demostrado ser útiles a la hora de gestionar con éxito una compañía, tal y como permitir a los empleados adoptar la misión central de la empresa. Esta guía ha influenciado de manera notable a Jeff Bezos a lo largo de su carrera empresarial.

Portada de 'Construido para durar: hábitos exitosos de las empresas visionarias'.

5. 'Criaturas: La búsqueda para crear Vida artificial' de Steve Grand

Esta obra inspiró de manera notable a Jeff Bezos, concretamente en el desarrollo de Amazon Web Services (AWS). Su autor, Steve Grand, es un informático e ingeniero de robótica que utiliza el lenguaje de la programación para comparar los sistemas informáticos con los de los complejos sistemas biológicos. Para ello, utiliza el ejemplo práctico de su videojuego 'Creatures', un título en el que los jugadores pueden criar y manipular criaturas virtuales con sistemas biológicos simulados.

Portada de 'Criaturas: La búsqueda para crear Vida artificial'.

Todas estas obras han moldeado el desarrollo de la empresa estadounidense Amazon, a la par que han contribuido en su enfoque hacia la innovación. Y es que la actividad empresarial de Jeff Bezos se caracteriza, entre otras cosas, por la propuesta de numerosas iniciativas, como Amazon Web Services o Kindle.