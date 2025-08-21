Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La localidad de la Comunitat que ha dormido como si fuera invierno en agosto: 4 grados en la madrugada
Taller. P.F.

Un mecánico gana a la Seguridad Social: un tribunal le reconoce la incapacidad permanente total

El organismo y un juzgado de lo social habían rechazado previamente la pensión

Mar Georga

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:57

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha concedido la pensión de incapacidad permanente total a un trabajador a quien se le había denegado previamente. Tanto la Seguridad Social como un juzgado de lo social dictaminaron que las dolencias que sufría este empleado de un taller mecánico no eran lo suficientemente graves como para merecer dicha pensión. No obstante, tras recurrir esta sentencia, el TSJE ha decidido aprobar la incapacidad, revocando así la decisión del Juzgado de lo Social 2 de Cáceres.

Según el informe aportado por el médico forense, el empleado sufre una «fractura acuñamiento de L3 con osteofitos, otra fractura de clavícula y radio derecho, y una fractura arrancamiento del polo distal del escafoides de la mano izquierda». Además de «lumbalgia mecánica, protrusión discal, polineuropatía predominantemente sensitiva, síndrome del túnel carpiano, radiculopatía crónica, calcificación del supraespinoso derecho con tendinitis asociada, inflamación y enrojecimiento de muñeca con importante limitación funcional a la flexo-extensión a filiar».

Noticias relacionadas

La Seguridad Social oficializa la cotización 'por gracia' a quienes tengan una incapacidad

La Seguridad Social oficializa la cotización 'por gracia' a quienes tengan una incapacidad

Cuándo se cobran las pensiones en agosto de 2025: las fechas de CaixaBnak, Santander, BBVA...

Cuándo se cobran las pensiones en agosto de 2025: las fechas de CaixaBnak, Santander, BBVA...

Un trabajador se jubila a los 60 años con una pensión de 3.126,83 euros pese a que la Seguridad Social se lo denegó inicialmente

Un trabajador se jubila a los 60 años con una pensión de 3.126,83 euros pese a que la Seguridad Social se lo denegó inicialmente

Este complejo cuadro médico le imposibilita el desempeño de sus tareas diarias, debido a que sus lesiones resultan «limitantes para la realización de actividades que requieran esfuerzo físico moderado-severo«. Tales y como »movimientos de agacharse-levantarse de manera reiterada, carga de peso, movilización de objetos de gran peso, la deambulación y/o bipedestación prolongadas, deambulación en terreno irregular así como la realización de actividades manuales de precisión«.

El alto tribunal extremeño ha concluido que «el demandante no puede desempeñar las funciones propias de su actividad profesional, pues a ella es consustancial el trabajo de precisión, la bipedestación estática, la necesidad de agacharse y ponerse en pie de forma reiterada y el esfuerzo físico moderado-severo». No obstante, todavía cabe recurso contra esta decisión final. La cuantía de la pensión por incapacidad permanente equivale al 55% de la base reguladora que haya cotizado el trabajador.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  2. 2 Desahucio exprés en Cullera de una familia que ocupó la casa de una anciana en estado vegetativo
  3. 3 Ocho intoxicados por humo al prender fuego un hombre a su casa en Orriols
  4. 4 Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante
  5. 5 Muere un diputado de 30 años dentro del Parlamento
  6. 6 Las dos localidades de la Comunitat Valenciana que han dormido a 10 grados este miércoles de agosto
  7. 7 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
  8. 8

    ¿Por qué rechaza Mazón la quita de la deuda?
  9. 9

    Una vecina halla parte de la Tortada de Goerlich que arrastró la dana en Paiporta
  10. 10 Los bomberos estabilizan el fuego de Artana y no queda ningún incendio con llama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un mecánico gana a la Seguridad Social: un tribunal le reconoce la incapacidad permanente total

Un mecánico gana a la Seguridad Social: un tribunal le reconoce la incapacidad permanente total