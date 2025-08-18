Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos jubilados caminan por la calle. Reuters

Cuándo se cobran las pensiones en agosto de 2025: las fechas de CaixaBank, Santander, BBVA...

Los jubilados ingresarán el dinero a finales de mes

J.Zarco

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:57

Para aquellas personas que ya han logrado jubilarse, el pago de las pensiones cada mes es una fecha que esperan con muchas ganas para poder ir más liberados económicamente o simplemente para darse un capricho en forma de viaje.

La Seguridad Social establece que las pensiones contributivas se han de ingresar oficialmente entre los días 1 y 4 del mes siguiente. Por lo tanto, el pago del mes de agosto debería tener lugar entre el 1 y 4 de septiembre.

Pese a ello, habitualmente los bancos adelantan el pago y el cobro se produce unos días antes. Aunque no está regulado por ley, cada entidad bancaria escoge la fecha en la que realiza el ingreso.

En este agosto de 2025 las fechas del abono varían entre el 21 y 25 del mes, en función de cada banco:

Unicaja, Caja de Ingenieros y Bankinter: jueves 21 de agosto

Banco Santander: viernes 22 de agosto

CaixaBank: domingo 24 de agosto

BBVA, ING, Ibercaja, Kutxabank, Sabadell, Abanca y Cajamar: lunes 25 de agosto

No obstante, estas fechas en ocasiones pueden verse modificadas cuando coincide con fines de semana o días festivos. Eso sí, en el caso de Caixabank sí que se mantiene el domingo 24 de agosto ya que la entidad lo mantiene como fecha habitual para el abono de la pensión, aunque caiga en laborable, festivo o fin de semana.

En cualquier caso, lo más recomendable es que cada uno consulte en la página web de su banco cuál es la fecha correspondiente. También lo pueden hacer a través de sus canales oficiales como la aplicación móvil o el número de teléfono.

Te puede interesar

