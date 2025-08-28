Un administrador de fincas aclara quién debe pagar los arreglos por filtraciones de agua en la terraza Por regla general, la comunidad de vecinos es la responsable de costear las reparaciones, aunque hay excepciones

Mar Georga Jueves, 28 de agosto 2025, 01:27

Las filtraciones de agua son uno de los problemas más comunes en los edificios. Cuando la filtración de agua se produce en un área común, la respuesta a quién tiene que hacerse cargo del pago de su arreglo es sencilla: la comunidad de vecinos. No obstante, en algunos casos estas filtraciones se producen en lugares como la terraza, lo que puede generar confusiones respecto a quién tiene la responsabilidad de su pago.

El administrador de fincas Álex Nasu ha aclarado esta cuestión a través de un vídeo en redes sociales. Álex explica que al tratarse de una terraza de uso privado muchos propietarios creen que las reparaciones corresponden únicamente al titular de la vivienda. No obstante, el administrador ha asegurado que, en la mayoría de los casos, la comunidad de vecinos está obligada a asumir estos gastos.

Esto es así porque la impermeabilización de la cubierta, aunque esté bajo una terraza de uso privativo, "cumple una función común y, por lo tanto, su mantenimiento recae sobre la comunidad". En los casos de humedades o filtraciones lo primero es identificar el origen. Si el problema proviene de elementos estructurales, corresponde a la comunidad de vecinos asumir la reparación.

Pero en el caso de que estas humedades o filtraciones de agua en la terraza se deban a un mal uso por parte del propietario, el gasto sí recaería sobre él. "Por ejemplo, se ha liado a hacer taladros y esto ha producido filtraciones. Bueno, pues en ese caso especial es verdad que se tiene que ocupar cada propietario", explica Nasu.

Existe una excepción, y se produce cuando este tipo de cuestiones se han pactado previamente a través de los estatutos. "Lo primero que habría que hacer es ver los estatutos de cada comunidad, porque hay comunidades que sí que dicen claramente que en estos casos y en casos concretos es cada propietario el que se tiene que hacer cargo de estas reparaciones", concluye el administrador de fincas.