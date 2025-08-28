Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las localidades de la Comunitat donde ha llovido más este miércoles
Comunidad de vecinos en una imagen de archivo. A. Mingueza

Un administrador de fincas aclara quién debe pagar los arreglos por filtraciones de agua en la terraza

Por regla general, la comunidad de vecinos es la responsable de costear las reparaciones, aunque hay excepciones

Mar Georga

Jueves, 28 de agosto 2025, 01:27

Las filtraciones de agua son uno de los problemas más comunes en los edificios. Cuando la filtración de agua se produce en un área común, la respuesta a quién tiene que hacerse cargo del pago de su arreglo es sencilla: la comunidad de vecinos. No obstante, en algunos casos estas filtraciones se producen en lugares como la terraza, lo que puede generar confusiones respecto a quién tiene la responsabilidad de su pago.

El administrador de fincas Álex Nasu ha aclarado esta cuestión a través de un vídeo en redes sociales. Álex explica que al tratarse de una terraza de uso privado muchos propietarios creen que las reparaciones corresponden únicamente al titular de la vivienda. No obstante, el administrador ha asegurado que, en la mayoría de los casos, la comunidad de vecinos está obligada a asumir estos gastos.

Noticias relacionadas

El nuevo horario de los supermercados Mercadona a partir del 1 de septiembre

El nuevo horario de los supermercados Mercadona a partir del 1 de septiembre

Una enfermera aclara por qué los mosquitos pican más a unas personas que otras

Una enfermera aclara por qué los mosquitos pican más a unas personas que otras

La casa prefabricada de dos plantas que ofrece Amazon por menos de 14.000 euros

La casa prefabricada de dos plantas que ofrece Amazon por menos de 14.000 euros

Esto es así porque la impermeabilización de la cubierta, aunque esté bajo una terraza de uso privativo, "cumple una función común y, por lo tanto, su mantenimiento recae sobre la comunidad". En los casos de humedades o filtraciones lo primero es identificar el origen. Si el problema proviene de elementos estructurales, corresponde a la comunidad de vecinos asumir la reparación.

Pero en el caso de que estas humedades o filtraciones de agua en la terraza se deban a un mal uso por parte del propietario, el gasto sí recaería sobre él. "Por ejemplo, se ha liado a hacer taladros y esto ha producido filtraciones. Bueno, pues en ese caso especial es verdad que se tiene que ocupar cada propietario", explica Nasu.

Existe una excepción, y se produce cuando este tipo de cuestiones se han pactado previamente a través de los estatutos. "Lo primero que habría que hacer es ver los estatutos de cada comunidad, porque hay comunidades que sí que dicen claramente que en estos casos y en casos concretos es cada propietario el que se tiene que hacer cargo de estas reparaciones", concluye el administrador de fincas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Matan a tiros a un hombre en Alaquàs delante de su hijo menor en una venganza pasional
  2. 2 Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
  3. 3 Valencia estrenará ruta aérea el próximo verano con el país más feliz del mundo
  4. 4 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  5. 5 Fallece el joven hospitalizado por quemaduras graves en el incendio de una alquería en Carpesa
  6. 6 Un hombre muere en un accidente de tractor en Silla
  7. 7 Aemet amplía el aviso naranja por chubascos muy fuertes y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  8. 8 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  9. 9 Uno de los fichajes del Valencia CF visita un histórico restaurante de la ciudad
  10. 10 Sadiq duda sobre su fichaje por el Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un administrador de fincas aclara quién debe pagar los arreglos por filtraciones de agua en la terraza

Un administrador de fincas aclara quién debe pagar los arreglos por filtraciones de agua en la terraza