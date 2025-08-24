Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una mujer se rasca un brazo por una picadura. Fotolia - AdobeStock

Una enfermera aclara por qué los mosquitos pican más a unas personas que otras

La experta ha señalado que las picaduras de mosquitos no son casuales, sino que responden a factores biológicos

Mar Georga

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:17

Marta Díez, enfermera experta en salud pública, ha respondido a una de las preguntas que más se hace la población en los calurosos meses de verano. ¿Por qué algunas personas terminan acribilladas a causa de las molestas picaduras de mosquitos mientras que otras, en un mismo hogar, disfrutan de una aparente exención a estas? Y no, la respuesta no es porque tienen la sangre más dulce.

Díez señala que esta atracción de los mosquitos hacia ciertas personas se debe a los compuestos que emite el cuerpo a través del sudor, como el amoniaco, el ácido úrico y el ácido láctico. "Los mosquitos se sienten atraídos por el sudor y por las personas que tienen la temperatura más alta", explica.

Esto significa que las personas con una mayor tendencia a la sudoración, así como aquellas que practican ejercicio físico, son más propensas a sufrir estas picaduras. Además de la alta temperatura corporal y la transpiración, otro factor de riesgo es el consumo de alcohol, ya que el etanol influye en la química del cuerpo y lo hace más atrayente para estos insectos. "Solo beber una cerveza al día puede hacerte más atractivo para los mosquitos", afirma Marta Díez.

@martaadiez ¿PORQUÉ TE PICAN MÁS A TI LOS MOSQUITOS? 🦟 #mosquitos #mosquito #picadura #insecto #aprendecontiktok #curiosidades #fyp #picadurasmosquitos #cuidadodelapiel ♬ sonido original - martadiez

Por último, algunas partes del cuerpo concentran una mayor microbiota, lo que explica por qué algunas zonas, como los tobillos, reciben un mayor número de picadas. "Algunas zonas del cuerpo, como los tobillos, son más propensas a ser picadas, debido a la mayor concentración de colonias bacterianas en esas áreas", concluye la enfermera.

