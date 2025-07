Cuanto tiempo vive un mosquito antes y después de picar

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 23 de julio 2025, 00:12 Comenta Compartir

Las plagas de mosquitos en muchos municipios españoles se han multiplicado por las lluvias y el calor. Los picotazos se suceden y en algunas zonas del litoral de la Comunitat Valenciana, por ejemplo, los vecinos están alarmados y han pedido soluciones urgentes. Algunas localidades como Canet han solicitado una avioneta para contribuir a las labores de fumigación y en otras zonas se han acelerado la fumigación con el fin de poner coto a la invasión.

La Conselleria de Sanidad ha lanzado campañas para prevenir las molestias del mosquito común y del mosquito tigre, una especie invasora que puede transmitir enfermedades como Dengue, Zika y Chikungunya, señalan. La mejor manera de protegerse de las picaduras es instalando mosquiteras y usando ropa de manga larga si es posible. Pero no siempre es posible.

La rápida e imprevisible proliferación de estos insectos tras periodos secos seguidos de precipitaciones es debida a su ciclo de vida. Más allá de la broma de que un mosquito vive lo que una persona tarda en dar una palmada, lo cierto es que los mosquitos del género Aedes, como el mosquito común en ciertas regiones (Aedes aegypti) y el mosquito tigre (Aedes albopictus), siguen un ciclo vital completo que consta de cuatro fases diferenciadas: huevo, larva, pupa y adulto. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), este ciclo puede completarse en un plazo de entre siete y diez días en condiciones ambientales favorables. Los huevos, sin embargo, presentan una notable resistencia a la desecación, lo que les permite sobrevivir durante varios meses adheridos a superficies secas y activarse con la llegada de la lluvia o el aumento de la humedad.

Aquí puedes ver el ciclo de vida de un mosquito, desde que un mosquito adulto Aedes hembra pone huevos (generalmente en las paredes interiores de recipientes que contienen agua) hasta que nacen las larvas, se transforman en pupas y se convierten en mosquitos adultos que vuelan y pican, ya que los mosquitos necesitan sangre para producir huevos.

Esperanza de vida del mosquito adulto

Una vez alcanzan la fase adulta, los mosquitos tienen una esperanza de vida relativamente corta. En condiciones naturales, la mayoría de las hembras adultas de Aedes aegypti y Aedes albopictus viven entre dos y cuatro semanas, según múltiples estudios entomológicos y fuentes como el European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). No obstante, esta longevidad puede variar notablemente en función de factores como la temperatura, la humedad, la exposición a depredadores o la disponibilidad de alimento. En regiones cálidas y húmedas, con acceso constante a agua estancada y fuentes de sangre, su supervivencia tiende a ser mayor.

Después de alimentarse de sangre (una actividad exclusiva de las hembras, que la requieren para completar el desarrollo de sus huevos), el mosquito necesita entre dos y tres días para la digestión y maduración ovárica. Durante este periodo es menos activa, aunque sigue siendo capaz de desplazarse cortas distancias en busca de un lugar adecuado para la puesta. Una vez depositada la primera tanda de huevos, el insecto puede repetir el ciclo si sobrevive, realizando varias puestas a lo largo de su vida, lo que multiplica su capacidad de reproducción y potencial de transmisión de enfermedades.

La muerte prematura de estos mosquitos puede acelerarse mediante diversas estrategias de control ambiental. Las autoridades sanitarias recomiendan, como medida prioritaria, la eliminación de criaderos de larvas, especialmente en entornos urbanos: recipientes con agua, platos de macetas, neumáticos abandonados o canalones sin mantenimiento. A nivel institucional, el uso de insecticidas, trampas letales o el tratamiento biológico con larvicidas como el Bacillus thuringiensis israelensis son herramientas efectivas que, correctamente aplicadas, pueden reducir drásticamente la densidad poblacional y acortar la vida media de los ejemplares adultos.

En los últimos años, la preocupación por la supervivencia de estas especies ha aumentado, aunque no tanto por su longevidad individual como por su capacidad para adaptarse a nuevas condiciones climáticas. El mosquito tigre, originario del sudeste asiático, ha colonizado amplias zonas de Europa gracias a su tolerancia al frío y a su ciclo reproductivo flexible. Sin embargo, no hay evidencia concluyente de que los ejemplares actuales vivan más tiempo que los de hace dos décadas. El verdadero problema radica en su expansión geográfica y en la prolongación de la temporada de actividad debido al cambio climático, lo que permite más generaciones por año.

Diferencias entre mosquito común y mosquito tigre

La comparación entre ambas especies revela similitudes en su ciclo de vida y comportamiento. Tanto Aedes aegypti como Aedes albopictus comparten una longevidad máxima de unas cuatro semanas en condiciones óptimas, aunque esta rara vez se alcanza en la naturaleza. Ambas especies pueden picar varias veces a lo largo de su vida, depositar huevos en distintos lugares y resistir largos periodos mediante su fase embrionaria latente. Esta biología las convierte en vectores especialmente eficaces para la transmisión de enfermedades víricas como el dengue, el chikungunya o el Zika, motivo por el cual su control es una prioridad en salud pública.

Qué hacer contra los mosquitos

Para lograr erradicar los focos de cría, la Conselleria de Sanidad recuerda la importancia de mantener secos todos aquellos recipientes en los que se pueda acumular agua, incluso en pequeñas cantidades. Además, en el caso de los recipientes que no puedan vaciarse, se recomienda cubrirlos con una tela mosquitera.

🦟 El mosquito tigre es una especie invasora que puede transmitir enfermedades como Dengue, Zika y Chikungunya.



🛡️ Protégete de las picaduras instalando mosquiteras y usando ropa de manga larga si es posible.



⛲ Elimina los focos de cría



Por otro lado, es conveniente revisar de forma periódica desagües y canaletas; vaciar las piscinas hinchables, mantener limpias y desinfectadas con cloro las fuentes ornamentales y piscinas; y tras episodios de lluvia es conveniente vaciar los objetos que pueden acumular agua, como son los pies de sombrillas, pliegues de lonas que suelen utilizarse para cubrir muebles de jardín, entre otras.

Del mismo modo, para prevenir la picadura del mosquito tigre se aconseja utilizar repelentes apropiados y autorizados, instalar mosquiteras, llevar ropa de manga larga y pantalones ajustados al tobillo, así como evitar el uso de perfumes, ya que pueden atraer a los insectos.

Asimismo, en el caso de que se produzca una picadura se recomienda lavar la zona afectada con agua y jabón, usar hielo durante 10 minutos, evitar rascar la zona afectada y observar para que no haya una infección posterior. Algunas personas pueden presentar reacciones más molestas o infecciones, y requerir atención médica. En todo caso, normalmente la picadura suele pasar desapercibida y es la reacción posterior la que puede ser molesta.

