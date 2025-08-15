Xokas comienza su entrenamiento «militar» para 'La Velada 6' y provoca la burla de IlloJuan

Mar Georga Viernes, 15 de agosto 2025, 01:17 Comenta Compartir

Lo prometido es deuda. Tal y como hizo saber El Xokas hace unos días en uno de sus directos, su entrenamiento «militar» personalizado ha dado comienzo. Con su aldea gallega como escenario, este intenso ejercicio físico, que a la vez sirve de introspección espiritual para evidenciar el sedentarismo que se esconde tras una vida dedicada al videojuego y al entretenimiento, ha tenido como únicos testigos al propio Xokas, a su entrenador, al misterioso cámara, y a los cientos de miles de espectadores. Dentro de todo este entramado, cabe situar a otro importante actor, IlloJuan.

Este último no ha dudado en reaccionar al entrenamiento de su futuro contrincante de 'La Velada del año 6' (si el gallego finalmente acepta) y dar su opinión. No obstante, lo que al principio ha sido burla y provocación por parte de IlloJuan, ha ido convirtiéndose en una ligera preocupación. En los primeros minutos del entrenamiento militar del Xokas, se puede observar a este llevando a cabo una serie de estiramientos que a duras penas puede finalizar. Como por ejemplo, ese momento en el que trata de tocarse la punta de los pies mientras mantiene las rodillas totalmente dobladas y aún así le requiere un gran esfuerzo. Todo esto motiva tanto a IlloJuan como al público a adoptar un tono burlesco: «Es que es, literalmente, la rehabilitación de mi abuela«, comenta sin poder aguantar la risa.

Se trata del primer día del entrenamiento «militar» del Xokas, quien -bajo indicación expresa de su entrenador- comienza con un tanteo ligero, para que su cuerpo no reciba un choque demasiado fuerte ante el repentino ejercicio físico. De este modo, los estiramientos iniciales van progresando gradualmente hasta un ejercicio de fuerza, en el que llega a hacer sentadillas con una pesa de 20 kilos. A lo largo de esta ejercitación, IlloJuan se va dando cuenta de una cosa: y es que, mientras él está visualizando el vídeo y burlándose, su amigo está, no solo exponiéndose y haciendo un alarde de valentía al hacerlo, sino entrenando duramente y tomándose muy en serio el reto.

Es entonces cuando la expresión de IlloJuan pasa de la burla a la preocupación: «Este tío está aquí matándose, tirando una pelota contra la pared, y yo en una fiesta de cumpleaños con enanos», dice, haciendo referencia a la fiesta con motivo del decimoctavo cumpleaños de Lamine Yamal. Aunque sigue empleando su característico toque humorístico, y sus palabras pueden atisbar cierto sarcasmo, el tono ya es diferente. A lo que añade: «(Él es) quién está esforzándose al final, quién está matándose, quién está dándole caña al asunto para prepararse ya de ya. Yo en esta pelea soy WestCOL».

El entrenador del Xokas, por su parte, le ofrece una preparación de lo más profesional a la par que motiva a su pupilo. «Te estoy viendo muy bien. Se nota que estás motivado», le dice. Mientras tanto, los usuarios no dudan en inundar la sección de los comentarios con bromas y memes: «tiene la movilidad articular de una momia y la flexibilidad de un adoquín», «el entrenador tiene el cielo ganado», «he estado enfermo varios días de la semana, sin embargo este entrenamiento militar navy seal operaciones especiales de Irak servicio secreto kgb, me ha hecho partirme de la risa como casi nada en mi vida», rezan algunos de ellos.

IlloJuan confiesa que en realidad lo que desea es animar a su amigo para que este adopte una vida menos sedentaria y salga más de casa. «(Imagínate) esto de manera constante con una buena alimentación y enfocándose en los entrenamientos militares. De aquí a un año llegas a tu prime absoluto», prosigue. ¿Quién sabe? ¿Podremos ver de aquí a un año al Xokas peleando contra IlloJuan en La Velada del Año 6? ¿Llegará el gallego a su 'prime'? En tal caso, dos cosas son seguras: la salud del Xokas mejoraría notablemente; y dos, las entradas del evento volarían, y tal vez se batirían los récords de Twitch, de nuevo.