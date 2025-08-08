Ya es oficial: el equipo de fútbol de Ibai Llanos jugará en cuarta división

Mar Georga Viernes, 8 de agosto 2025, 01:06 Comenta Compartir

El 'streamer' bilbaíno Ibai Llanos vuelve a hacer historia. Por si fuera poco crear la liga de fútbol 7 Kings League, otra de eSports, o batir los récords de Twitch gracias a su evento 'La Velada del Año 5', ahora consigue marcar un antes y un después en el fútbol tradicional -no el de los videojuegos-. Ibai se posiciona como el primer creador de contenido en fundar un equipo de fútbol propio dentro de las competiciones federadas en España. Así lo anunciaba el pasado 14 de julio a través de sus canales de redes sociales, bajo el nombre de 'Ronin FC'.

El conjunto del bilbaíno comenzará jugando en Quarta Catalana, la categoría más baja del fútbol federado en Cataluña. Aspirando así a llegar lo más lejos posible, hasta donde le permita llegar esta aventura. No obstante, Ibai Llanos explica que su objetivo tampoco es el de ganar la Champions, sino el de crear un club con el que se puedan identificar los espectadores y con el que crear una comunidad. En cuanto al nombre elegido para el equipo, 'Ronin FC', Ibai explica: «Para el que no lo sepa, Ronin significa samurái sin amo, algo así como un samurái rebelde que siempre pelea por lo suyo y que nunca se rinde».

Esta iniciativa ha motivado a otros creadores a seguir sus pasos, como es el caso de Papi Gavi y su club madrileño 'Perreo FC', cuyo equipo jugará en la segunda regional madrileña, la categoría más baja de la RFMF. En definitiva, Ibai ha propuesto un proyecto novedoso que combina, una vez más, el medio online con el offline. Los partidos serán retransmitidos de manera gratuita a través de las redes sociales del 'streamer', lo que generará un gran impacto y viralidad en las mismas.