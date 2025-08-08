Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Xokas, durante un directo en su canal de Twitch. TWITCH / EL XOKAS

Xokas comienza un entrenamiento militar y aviva su posible asistencia a la Velada 6 contra IlloJuan

La chispa saltó en la Velada 5 del Estadio de la Cartuja cuando IlloJuan cogió el micrófono y lanzó el desafío

Mar Georga

Viernes, 8 de agosto 2025, 01:06

Un mes para pensarlo. Así lo ha anunciado Xokas en uno de sus últimos directos en los que asegura que él se encuentra en una situación lo suficiente privilegiada como para no necesitar participar en un evento de estas características. «Yo soy rico y soy el número uno en mi trabajo», declara de manera contundente. A lo que añade: «La única razón por la que lo haría es por vivir una experiencia más. Pase lo que pase, voy a decidirlo este mes».

Acto seguido, el 'streamer' gallego anunciaba que va a comenzar de manera inmediata un entrenamiento militar personalizado. Una noticia que parecía indicar que, en base a cómo se desenvuelvan los acontecimientos durante este periodo de ejercicio intenso, el 'youtuber' tomará una decisión. Este estricto entrenamiento se llevará a cabo en su aldea gallega, y tan solo habrá tres asistentes: él mismo, su entrenador, y el cámara. Los vídeos serán retransmitidos en sus redes sociales, ofreciendo así un tipo de contenido diferente, que asegura que gustará mucho a la audiencia.

A lo largo de esta retransmisión en vivo, el Xokas ha pasado por varios estados emocionales, desde la motivación hasta el titubeo, que han puesto en evidencia la indecisión del 'youtuber'. «Yo me lo tengo que pensar muy bien. Y eso es lo que voy a hacer a lo largo de este mes. Porque a mí no me cunde. Yo ya estoy super feliz. Pero claro, me han disparado a quemarropa, joder, delante de diez millones de personas», concluía el 'streamer', haciendo referencia al reto que le proponía IlloJuan durante el desarrollo de la Velada 5.

