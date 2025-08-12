Fecha y lugar del primer partido de 'Ronin FC', el equipo de Ibai Llanos

Mar Georga Martes, 12 de agosto 2025, 01:06 Comenta Compartir

A la par que Ibai Llanos presenta su nuevo equipo de fútbol y termina de completar el equipo, ya se ha anunciado la fecha de su primer partido oficial. Este tendrá lugar el domingo 21 de septiembre a las 12:00 h. Será retransmitido en directo en las redes oficial de 'Ronin FC', siempre y cuando los seguidores hagan saber su predilección por este formato. En caso contrario, los aficionados podrán disfrutar de los resúmenes y de los momentos destacados en el canal de YouTube. Del mismo modo, todos aquellos curiosos que prefieran acercarse hasta el campo podrán disfrutar del partido desde las gradas de manera gratuita.

El conjunto del bilbaíno comenzará jugando en Quarta Catalana, la categoría más baja del fútbol federado en Cataluña. Aunque tendrá que pasar un año hasta que el equipo pueda subir de división, el 'streamer' advierte que la victoria no está asegurada y que este será un proceso lento y arduo. Además, Ibai reconoce en uno de los vídeos del canal de YouTube de 'Ronin FC' que este proyecto puede salir o muy bien o muy mal, y que no sabe qué futuro le depara al equipo.

Aunque el 'streamer' aspira a llegar lo más lejos posible, reconoce que tampoco se plantea llegar a ganar la Champions, sino más bien crear un club con el que se puedan identificar los espectadores y con el que crear una comunidad. Se trata de una idea que el bilbaíno llevaba considerando desde el año 2021, y que en aquel momento vio la luz con el formato de la Kings League, pero que no fue suficiente para él. En cuanto al nombre elegido para el equipo, Ibai explica que: “Para el que no lo sepa, Ronin significa samurái sin amo, algo así como un samurái rebelde que siempre pelea por lo suyo y que nunca se rinde”.