El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja 160.469 euros en un singular municipio con puerto y cuatro 'pueblos'
Puerta de entrada de un Mercadona. Eva Moya

El nuevo horario de los supermercados Mercadona a partir del 1 de septiembre

La cadena da por finalizado el horario de verano con el que ha mantenido un servicio de refuerzo a sus clientes

Mar Georga

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:13

A pocas semanas de finalizar el verano, la cadena de supermercados Mercadona volverá a sus horarios habituales a partir del 1 de septiembre. La compañía presidida por Juan Roig pondrá fin a su horario ampliado hasta las 22:00 horas y y retomará la rutina habitual en sus más de 1.600 supermercados.

A partir del 1 de septiembre, el horario de cierre se situará en las 21:30 horas, de lunes a sábado. Además, Mercadona ha anunciado que recupera la política de empresa basada en la conciliación laboral de sus trabajadores, por lo que los domingos y festivos no tendrán servicio de apertura y quedarán reservados al descanso de la plantilla.

El cambio se aplicará de forma generalizada en sus más de 1.600 supermercados del territorio, salvo contadas excepciones muy localizadas, y estará vigente hasta la próxima campaña de verano. No obstante, Mercadona pone a disposición de sus clientes un buscador actualizado de horarios y aperturas, que puede encontrarse en su página web y redes sociales, lo que permite al usuario consultar los horarios por municipio, código postal o dirección concreta.

