Una nutricionista analiza la novedad viral de Mercadona de este verano Se trata de un producto valenciano que ha sido reformulado con el objetivo de eliminar los azúcares añadidos

Mar Georga Sábado, 9 de agosto 2025, 01:18

El producto estrella del Mercadona de este verano es de origen valenciano: se trata de la nueva horchata sin azúcares añadidos. Un producto que promete encapsular el delicioso sabor de la horchata de siempre, pero con una lista de ingredientes reformulada con el objetivo de eliminar todos los azúcares añadidos y hacer, de esta, una bebida más ligera en cuanto a hidratos de carbono y calorías. No obstante, frente a los interrogantes de si realmente este alimento es saludable o no, la nutricionista Gema Navarro aclara todas las dudas en una de sus publicaciones de Instagram.

Este producto, que puede ser adquirido a un precio de 1,60 euros, está compuesto principalmente por agua y chufa, concretamente en un 21%. Mantiene, de este modo, «la base auténtica de la horchata, rica en grasas saludables y sabor», explica la nutricionista. Aunque no contiene edulcorantes, sí que posee emulgentes y estabilizantes, que se usan para «mantener la textura cremosa sin lácteos».

De esta horchata, Navarro destaca que no contiene azúcares añadidos y que su perfil graso «aporta energía lenta y saciante». En cuanto al valor nutricional de la horchata, esta aporta 135 calorías por cada 250 mililitros de bebida. De esta nueva horchata sin azúcares añadidos resalta también su ligero aroma a canela y su textura cremosa «sin necesidad de usar química pesada». La conclusión de la nutricionista es que se trata de un producto saludable, al ser ligero en calorías y rico en carbohidratos naturales, pero que recomienda que sea consumido de manera «combinada con frutos secos o avena».

