La casa prefabricada que arrasa en España: 114 metros cuadrados por menos de 40.000 euros Esta vivienda destaca por su capacidad de adaptación a distintos estilos de vida y usos

Mar Georga Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:27 Comenta Compartir

Ante un mercado inmobiliario convulso, cada vez más ciudadanos optan por alternativas habitacionales, como las que ofrecen las casas prefabricadas. Existe un modelo en cuestión, el Boston, que se erige como el favorito entre los compradores.

¿La razón? Su asequible precio -por menos de 40.000 euros-, su rápida instalación, y el material con el que está fabricada -la madera-, hace de esta una opción perfecta para refugiarse de las temperaturas extremas, a la par que se respeta el medio ambiente.

Con 114 metros cuadrados de superficie, el modelo Boston de Pineca incluye un salón de 30 m², un porche cubierto de 12 m² pensado para disfrutar del aire libre, dos baños y hasta seis estancias adicionales. Estas pueden añadirse de manera opcional, pudiéndose personalizarse a modo de dormitorios, despachos o trasteros, según las necesidades particulares de cada usuario.

Entre sus ventajas se encuentran su capacidad de aislamiento térmico, gracias a la madera, cuyo material la mantiene cálida en invierno y fresca en verano. Asimismo, esta casa prefabricada es sencilla y rápida de instalar -aunque se recomienda que se lleve a cabo por profesionales-.

A modo de desventaja, cabe señalar que la madera requiere un cuidado y un mantenimiento periódico, debido a la humedad, las plagas y las variaciones de temperatura. Por último, otro inconveniente reside en que el coste de adquirir un seguro suele ser más elevado que con una casa tradicional.