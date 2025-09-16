Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imanol Arias y María Navarro en 'El Hormiguero'. Atresmedia

Imanol Arias detalla en 'El Hormiguero' uno de los mayores sustos de su carrera

El actor ha acudido al programa junto a María Navarro para charlar sobre su nuevo proyecto conjunto, la obra de teatro 'Mejor no decirlo'

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 22:52

'El Hormiguero' de Pablo Motos volvió de las vacaciones con las pilas cargadas y, si bien es cierto que durante su primera semana de vuelta no tenía la competencia de 'La Revuelta', ha conseguido mantener su liderazgo en el 'access prime time' también durante el regreso en antena del progama de David Broncano.

El formato de Pablo Motos cerraba la semana pasada de nuevo superando al espacio de RTVE, su principal competidor, aunque siguen manteniendo una distancia corta que demuestra la fidelidad de ambas audiencias. Este lunes, el programa de las hormigas arrancaba la semana con la visita de Arón Piper, dispuesto a mantener el liderazgo con el que puso el broche el jueves anterior.

La visita del cantante y actor conseguía de nuevo que 'El Hormiguero' superarse a 'La Revuelta', aunque por poco. El programa de Motos cosechó un 14% de cuota de pantalla y una media de 1.555.000 espectadores, mientras Broncano se quedaba con un 12.6% de 'share' y una media de 1.430.000 espectadores con su entrevista a Ricardo Darín y Andrea Pietra.

Este martes, son los actores Imanol Arias y María Navarro quienes se sienta junto a Motos en 'El Hormiguero' presentar la comedia 'Mejor no decirlo', la nueva obra de teatro que les ha unido sobre los escenarios. Ambos cuentan con dos carreras muy consolidadas en el mundo de la interpretación en España y no han dudado en contar anécdotas y detalles de cómo ha sido trabajar juntos y dar vida a este nuevo proyecto sobre las tablas.

Durante la conversación, el actor ha comentado cómo vivió uno de los momentos más incómodos a pie de calle, un atraco que le dejó un buen susto en el cuerpo durante una de sus visitas a Argentina por trabajo. «Iba a cenar a un restaurante, iba yo solo. Habían dos tipos de taxis a la salida, uno mucho más barato que el otro, pero no tenía claro cuál coger», empezaba relatando el intérprete.

«Cuando iba a cruzar la calle, veo que se me acerca un muchacho muy tocado, pero mucho, y veo que mete la mano en el bolsillo -continúa-. Yo le iba diciendo 'esperáte, te doy todo el dinero que llevo encima, es bastante'», relata sobre el incidente. «Entonces me doy cuenta de que no llevaba pistola, era su dedo. Me fijo que también habían muchas cámaras y le dije: 'No te voy a dar nada. Pégame'. Al final salió huyendo», ha contado el actor a Motos .

María Navarro también ha relatado otra anécdota muy curiosa ante los espectadores: su 'crush' con Imanol Arias cuando ella llegó a Madrid desde su Málaga natal para trabajar. «Yo estaba enamoradísima de él, pero nunca me hizo caso», ha recordado la intérprete entre risas. El actor, por su parte, ha asegurado que no tenía ni idea y que, de hecho, pensaba que a María le gustaba otro buen amigo suyo.

