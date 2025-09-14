Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. A3

Estos son los invitados de 'El Hormiguero' esta semana: tres populares actores y un cantante de éxito internacional

El espacio de Antena 3 busca seguir siendo líder de audiencias

J.Zarco

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:23

'El Hormiguero' sigue de dulce en sus dos primeras semanas desde que regresara tras el verano. Pese a la vuelta de 'La Revuelta', el espacio de Pablo Motos ha demostrado una vez más que sigue siendo el líder del 'acces prime time'. Pese a que han sido ya distintos programas los que han intentado quitarle el puesto, nadie lo ha logrado.

Desde este lunes 15 hasta el jueves 18 nuevos rostros acudirán al plató de Antena 3 para presentar sus proyectos y charlar con el presentador valenciano.

Arrancará la semana el cantante y actor Arón Piper, que estrena su primer trabajo de estudio, el disco titulado 'Arón Piper', el cual está ya a la venta y está compuesto por trece canciones. El intérprete también es conocido por sus papeles en series como 'Élite' y películas como 'El correo'.

El martes 16 será el turno para Imanol Arias y María Barranco, que hablarán sobre la comedia 'Mejor no decirlo', que se podrá ver en el Teatro Bellas Artes de Madrid el 3 de octubre. Interpretan a un matrimonio que lleva muchos años juntos y cuya fórmula imbatible es saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero surge la duda de qué ocurriría si en un momento dado deciden hablar de todo.

El miércoles 17 estará Camilo, que precisamente este pasado viernes estuvo en Valencia realizando un concierto en el Roig Arena. El cantante hablará sobre la gira que ha tenido en España en agosto y septiembre la última actuación que realizará en el país.

Finalizará la semana con Luz y Casal. La artista gallega presentará '¿Qué has hecho conmigo?', su nuevo single, que es el segundo adelanto del que será su nuevo álbum.

