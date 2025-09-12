Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Este es el programa más visto de la televisión en España: no es ni 'El Hormiguero' ni 'La Revuelta'

Antena 3 es la cadena con más espectadores en septiembre

J.Zarco

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:24

Las cadenas de televisión pelean cada día por conseguir las mejores audiencias posibles. La batalla es dura y en sencillo encontrar un contenido que sepa captar a los espectadores. La competencia entre cada canal es muy elevada en cada franja horaria, prueba de ello son 'El Hormiguero' y 'La Revuelta', que buscan cada noche ser los líderes del conocido como 'acces prime time'.

Sin ir más lejos, este jueves el espacio de Pablo Motos se impuso con un 14,7% de share y una media de 1.675.000 espectadores, frente al 14,4% de 'La Revuelta'. Pero el gran triunfador de la noche fue la película 'The Equalizer 3' en La 1 con un 15,4% de share, mientras que Supervivientes All Stars' le siguió con un 15,3% de cuota de pantalla.

Pero el programa de entretenimiento más visto del día fue 'Pasapalabra' con un 21,7% de share y una media de 1.709.000 espectadores.

Sin embargo, lo más visto del día en televisión en España fue Antena 3 Noticias en su edición de mediodía, con un 23,2% de share y media de 2.161.000 espectadores. Más de 3,2 millones de personas conectaron en algún momento con el informativo presentado por Sandra Golpe.

Los informativos del resto de cadenas están lejos de los datos de Antena 3, que obtiene también un 20,9% de cuota en la edición de la noche. A mediodía, el telediario de La 1 cuenta con un 12,7%, Informativos Telecinco un 8,8% y La Sexta Noticias un 8,2%.

Antena3 repitió este jueves como la cadena más vista del día con el 14,4% de cuota de pantalla. Por detrás se están La1 con el 12,7% de cuota y Telecinco con el 9,8%. En el ránking mensual, Antena3 lidera también el mes de septiembre con un promedio del 13,7% de cuota de pantalla. La segunda posición es para La1 con el 12% de cuota media y el conjunto de cadenas Temáticas de Pago cierra el podio mensual con el 10,8%.

