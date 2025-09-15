Arón Piper revela en 'El Hormiguero' el incómodo momento que vivió de fiesta con un conocido actor de Hollywood El artista abre la semana en el programa de Atresmedia para hablar sobre su primer disco

Nueva semana de duelo televisivo entre Atresmedia y RTVE, que cerraba el pasado jueves con una gran racha de victorias en las audiencias para 'El Hormiguero'. El programa de David Broncano tampoco conseguía imponerse al de Motos el 11 de septiembre con la visita de Pepa Bueno, quedándose en 1.638.000 espectadores y un 14,4% de share en el 'access prime time' frente a los 1.675.000 espectadores de media y 14,7% de cuota de las hormigas.

Este lunes, 'El Hormiguero' tratará de continuar con su liderazgo frente a RTVE con la visita del cantante y actor Arón Piper, que acude al programa dispuesto a dar todos los detalles de su primer álbum. Un trabajo, que lleva por título su nombre, con el que el artista se embarca en una nueva área profesional a través de trece canciones que ponen el foco de atención en el pop español.

No ha sido la primera vez que el actor acude al programa de Pablo Motos, pero sí su primera entrevista en solitario en 'El Hormiguero', donde acudió en 2024 acompañado por José Manuel Poga, una entrevista que en la que desvelaron secretos de la película en la que trabajaron juntos, 'El correo'.

En el programa de este lunes, en el que también se ha estrenado como colaboradora la valenciana Esperansa Grasia, Piper también ha contado varias anécdotas de su vida personal y su trayectoria profesional hasta ahora. Entre ellas, el cantante ha relatado uno de sus encuentros con famosos que más le ha llamado la atención. El artista quiso organizar una fiesta por todo lo alto en Ibiza para celebrar la grabación de su disco, un evento que realiza por segundo año y al que invitaron a rostros tan conocidos como Aitana, Miguel Ángel Silvestre o Ester Expósito.

Pero si hubo alguien que le dejó sin palabras cuando lo vio en su fiesta fue el mismísimo Leonardo DiCaprio, que acudió acompañado de su novia, la modelo italiana Vittoria Ceretti, a la villa privada donde se hacía la celebración. «Tenemos gente en común, no desaprovecha ir a una buena fiesta », explicaba Piper a Pablo Motos. Pero la cosa se torció cuando acudió la policía para realizar una redada en la que terminaron identificando al protagonista de 'Titanic'. No se salvó. Pero la fiesta era totalmente legal», aclaraba el actor.

No es el único actor conocido en Hollywood con el que ha coincidido recientemente, porque Piper estrena el próximo 10 de octubre 'La tregua', una nueva película en la que trabaja junto a Johnny Depp, a quien no ha dudado en elogiar en el programa. «Él es tal cual te imaginas», le ha asegurado a Motos, contando que el protagonista de 'Piratas del Caribe' no dudó en quedarse a su lado durante las grabaciones para darle réplica incluso cuando hacía mal tiempo y aunque él no saliese en cámara: «Éstuvo dando el callo con la lluvia», revelaba.