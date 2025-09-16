Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Israel bombardea sin piedad la capital de la Franja: «Gaza está ardiendo», proclama el ministro de Defensa
Logo Patrocinio
Ricardo Darín y Andrea Pietra este lunes en 'La Revuelta'. RTVE

Solo 125.000 espectadores separaron las audiencias de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' este lunes

El programa de Pablo Motos se impuso por esa ligera diferencia al espacio de David Broncano

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:16

Continúa la particular batalla entre 'El hormiguero' y 'La Revuelta' en la franja del access prime time. Este lunes fue el programa de Antena 3 el que marcó un resultado más alto en datos globales. El espacio de Pablo Motos cosechó un 14% de cuota de pantalla y una media de 1.555.000 espectadores gracias a la visita de Arón Piper, que acudió al programa para dar todos los detalles de su primer álbum.

En La 1, el programa de David Broncano se quedó 1,4 puntos más atras anotando un 12.6% de share y una media de 1.430.000 espectadores con su entrevista a Ricardo Darín y Andrea Pietra, quienes acudieron al espacio para presentar la obra Escenas de la vida conyugal, que representan en varias ciudades españolas a lo largo de este otoño.

En los cinco programas que llevamos de temporada, Broncano no ha conseguido superar ningún día a Pablo Motos, que continúa siendo líder en las noches.

Invitados este martes a 'El Hormiguero'

Este martes visitarán el plató de Antena 3 Imanol Arias y María Barranco para hablar sobre la comedia 'Mejor no decirlo', que se podrá ver en el Teatro Bellas Artes de Madrid el 3 de octubre. Los actores interpretan a un matrimonio que lleva muchos años juntos y cuya fórmula imbatible es saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero surge la duda de qué ocurriría si en un momento dado deciden hablar de todo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  7. 7

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia
  8. 8

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  9. 9

    Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes
  10. 10 Condenan al Rambo de Requena a once años y medio de cárcel por la oleada de robos en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Solo 125.000 espectadores separaron las audiencias de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' este lunes

Solo 125.000 espectadores separaron las audiencias de &#039;La Revuelta&#039; y &#039;El Hormiguero&#039; este lunes