Solo 125.000 espectadores separaron las audiencias de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' este lunes El programa de Pablo Motos se impuso por esa ligera diferencia al espacio de David Broncano

Continúa la particular batalla entre 'El hormiguero' y 'La Revuelta' en la franja del access prime time. Este lunes fue el programa de Antena 3 el que marcó un resultado más alto en datos globales. El espacio de Pablo Motos cosechó un 14% de cuota de pantalla y una media de 1.555.000 espectadores gracias a la visita de Arón Piper, que acudió al programa para dar todos los detalles de su primer álbum.

En La 1, el programa de David Broncano se quedó 1,4 puntos más atras anotando un 12.6% de share y una media de 1.430.000 espectadores con su entrevista a Ricardo Darín y Andrea Pietra, quienes acudieron al espacio para presentar la obra Escenas de la vida conyugal, que representan en varias ciudades españolas a lo largo de este otoño.

En los cinco programas que llevamos de temporada, Broncano no ha conseguido superar ningún día a Pablo Motos, que continúa siendo líder en las noches.

Invitados este martes a 'El Hormiguero'

Este martes visitarán el plató de Antena 3 Imanol Arias y María Barranco para hablar sobre la comedia 'Mejor no decirlo', que se podrá ver en el Teatro Bellas Artes de Madrid el 3 de octubre. Los actores interpretan a un matrimonio que lleva muchos años juntos y cuya fórmula imbatible es saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero surge la duda de qué ocurriría si en un momento dado deciden hablar de todo.