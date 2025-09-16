¿Qué pasa ahora con el Festival de Benidorm?

Melody fue la última ganadora del festival de Benidorm y también, en consecuencia, la última representante española en Eurovisión. La última, tal vez, en todos ... los sentidos: si prosperan las amenazas del Gobierno español, partidario de recrudecer el boicot a Israel por la masacre de Gaza y extenderlo a otras actividades, como el popular certamen musical, quedaría en entredicho la presencia de nuestro país en la siguiente edición del festival. Y de no producirse, en efecto, Melody pasaría a la historia como la última cantante española en participar en la cita eurovisiva. ¿De qué depende que Benidorm se siga celebrando como hasta ahora y de qué depende que continúe siendo considerado como la antesala de Eurovisión? Una doble pregunta de momento sin respuesta. Todo son incógnitas.

La primera duda que debe despejarse es si España finalmente no concurre a la edición 2026, que en agosto eligió como sede a la capital austriaca, Viena. tras la victoria de su representante en la edición de 2025 con la canción 'Wasted Love' de JJ, que recibió un total de 436 puntos. Por tercera vez, Viena será la sede del concurso, tras la edición de 1967 y la de 2015, ambas celebradas en la misma ciudad: una convocatoria que supone para Eurovisión ingresar en la setentena... aunque está por ver en qué condiciones. Al boicot que promueve el Gobierno español se suman otros países críticos con la presencia de Israel y es ahí donde debe solventarse esa primera incógnita: si el país judío es expulsado del certamen o, de no mediar esta decisión, España sigue el rumbo de otras naciones que se han desligado de Eurovisión críticas con la presencia israelí.

Segundo escenario. ¿Y si finalmente España desiste de acudir al certamen continental? ¿Tendría sentido mantener el Festival de Benidorm en su actual formato? En este apartado es donde surgen más incertidumbres, porque todas las hipótesis ahora mismo están abiertas. El Consell, que este año apadrinó con una jugosa inyección presupuestaria el festival, por lo que tuvo de promoción de la localidad y la Comunitat a escala europea, aún no ha confirmado su apoyo para la edición 2026, que quedaría tocada si no sirve para seleccionar a la candidatura española. Un respaldo que también moviliza a las finanzas del municipio alicantino, cuyo Ayuntamiento todavía no ha hecho público si el año próximo también patrocinará el festival.

El pasado mes de enero, cuando se presentó la edición del festival que luego coronó a Melody, tanto Carlos Mazón como Toni Pérez, alcalde de la localidad, ofrecieron de palabra su compromiso con la edición 2026. El jefe del Consell se extendió en consideraciones sobre el retorno que en materia de imagen devolvía el festival de Benidorm a la la Comunitat, trasladó su intención de mantener el patrocinio y se felicitó por los buenos datos de audiencia televisiva generaba el certamen: «Es un cañón para nosotros». También la consellera de Turismo, Marián Cano, se pronunció en parecidos términos entusiastas, allá en febrero. «Volveremos a renovar el convenio con RTVE para que el año próximo se celebre una nueva edición del Benidorm Fest», dijo. Cano aludió a que el certamen «es un producto turístico fundamental en nuestra estrategia de desestacionalización». Lo que está por ver es si ese impacto que la Generalitat detecta en su apuesta por el festival está a prueba de boicots: si mantendría su respaldo en caso de que no sirviera al objetivo de enviar representación a Eurovisión. Si, por lo tanto, Benidorm volvería a su origen: un festival donde la vida sigue igual.