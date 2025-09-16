Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Melody, última representante española en Eurovisión en la edición 2025, posa en Benidorm tras ganar el festival. Europa Press

¿Qué pasa ahora con el Festival de Benidorm?

Las dudas sembradas por el Gobierno sobre la continuidad de España en el certamen continental a cuenta de la presencia de Israel afectan a la cita alicantina, que servía para seleccionar al representante nacional

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:31

Melody fue la última ganadora del festival de Benidorm y también, en consecuencia, la última representante española en Eurovisión. La última, tal vez, en todos ... los sentidos: si prosperan las amenazas del Gobierno español, partidario de recrudecer el boicot a Israel por la masacre de Gaza y extenderlo a otras actividades, como el popular certamen musical, quedaría en entredicho la presencia de nuestro país en la siguiente edición del festival. Y de no producirse, en efecto, Melody pasaría a la historia como la última cantante española en participar en la cita eurovisiva. ¿De qué depende que Benidorm se siga celebrando como hasta ahora y de qué depende que continúe siendo considerado como la antesala de Eurovisión? Una doble pregunta de momento sin respuesta. Todo son incógnitas.

