'La deuda' de Daniel Guzmán: cuando ser bueno no es suficiente

La nueva y más ambiciosa película del director de 'A cambio de nada' plantea temas de acuciante actualidad como la vivienda, el desprecio a la vejez y el precio de la dignidad

Luis Urios Ibáñez

Luis Urios Ibáñez

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:39

Después de haber llorado con la primera película de Daniel Guzmán, aquella magnífica 'A cambio de nada' en la que el director lanzó a la ... fama a Miguel Hernán, uno acude a ver 'La deuda' con unas expectativas muy elevadas, convencido de que no estará, ni mucho menos, a la altura de la historia de aquel adolescente abocado al fracaso por culpa de las injusticias del sistema. Por eso la sorpresa es tan grande una hora y cincuenta minutos después, con los títulos de crédito deslizándose de arriba abajo en la pantalla. «Joder, qué buena», es el primer pensamiento, que se ve sobrevenido por varios días de reflexión acerca de los dilemas que plantea.

