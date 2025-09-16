Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Daniel Guzmán Irene Marsilla

Daniel Guzmán: «Los fondos de inversión hacen negocio con las personas más vulnerables»

El director presenta en Cines LYS su tercera y más ambiciosa película, 'La deuda'

Luis Urios Ibáñez

Luis Urios Ibáñez

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:47

Después de la cruda 'A cambio de nada' y de la tronchante 'Canallas', Daniel Guzmán ha vuelto a los cines con su proyecto más ... ambicioso (y también el más brillante). Se trata de 'La deuda', un film que pone sobre la mesa problemas de necesidad urgente: la crisis de la vivenda, el desprecio estructural a la vejez, la gentrificación de las ciudades... Y como consecuencia de todo esto, un personaje que interpreta él mismo llevado al extremo: están a punto de desahuciar a su nonagenaria madre y no tiene un duro. Hablamos con Guzmán sobre la película, sobre si la pobreza puede hacer malos a los buenos y sobre su trayectoria.

