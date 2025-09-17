Camilo sorprende en 'El Hormiguero' con la visita de Evaluna: así ha sido el emotivo momento junto a su suegro El cantante visita este miércoles el programa de Pablo Motos para celebrar el fin de su gira y ha interpretado una canción en directo con su mujer y Ricardo Montaner

Tamara Villena Valencia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:15

'El Hormiguero' de Pablo Motos sigue en su carrera por el liderazgo del 'access prime time' frente a 'La Revuelta', un duelo televisivo que ya terminó la pasada temporada ganando y que, en lo que llevamos de vuelta tras el parón estival, parece ir por el mismo camino. Aunque por poco, el formato de Atresmedia conseguía superar a la propuesta de RTVE la semana pasada y todo apunta a que esta será más de lo mismo.

Por el momento, ni la visita del lunes de Arón Piper ni la de este martes de Imanol Arias y María Barranco le han dado malos resultados al programa de las hormigas, que conseguía en su última emisión 1.646.000 espectadores de media y un 13.9% de cuota de pantalla. Broncano, se quedaba a casi dos puntos de diferencia con la entrevista a Ágatha Ruiz de la Prada, con una cuota de pantalla del 12.1% y una media de 1.436.000 espectadores.

Este miércoles, Motos volverá a tratar de hacerse con el liderazgo de su franja horaria con la visita de Camilo, el popular cantante que acude al programa para celebrar el fin de su gira y poner el broche de oro a su última etapa musical, que le ha llevado a recorrer los escenarios de medio mundo.

Durante su visita, el cantautor colombiano ha repasado junto a Motos algunos de los momentos más especiales que ha vivido estos últimos meses sobre los escenarios, y ha relatado cómo ha sido el contacto con sus fans en cada país. También ha habido tiempo para charlar sobre los nuevos retos tiene por delante tras el cierre de esta etapa y cuáles son las metas que tiene en mente para su futuro.

El artista ha sorprendido a los espectadores de 'El Hormiguero' cantando en directo su último tema, 'Si tuviera que elegir', junto a su mujer, Evaluna, y su suegro, Ricardo Montaner, también cantante de éxito en Latinoamérica.

La pareja de artistas llevan 10 años juntos, desde que comenzó su relación oficialmente en 2015 y a principios de este mismo año celebraron su década de noviazgo. Ambos formalizaron su relación con su matrimonio en febrero de 2020 y ya han cumplido más de cinco años casados. La artista no ha querido perder la oportunidad de apoyar este miércoles a su marido ante las cámaras de 'El Hormiguero', demostrando que son una de las parejas más condolidadas del ámbito musical.