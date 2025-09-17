Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Concierto de Camilo en el Roig Arena. JLBort

Así es 'La Colmena', la exclusiva mansión valorada en 2 millones de euros en la que vive Camilo, invitado este miércoles en 'El Hormiguero'

El artista visita el programa de Pablo Motos para colocar el broche de oro a su gira

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:37

'El Hormiguero' sigue imbuido en su particular batalla con 'La Revuelta' por liderar la franja de audiencias en el prime time. Para seguir en cabeza del ránking, el programa de Antena 3 recibe la visita del cantante Camilo, que llega para celebrar el fin de su exitosa gira que le ha llevado a recorrer medio mundo.

Camilo (31 años) es un cantautor colombiano que ha conquistado al publico int6ernacional gracias a su estilo propio y a canciones que se han convertido en himnos. Con múltiples premios y en su trayectoria y una comunidad de seguidores fieles en todo el mundo, se ha consolidado como uno de los artistas más influyentges de su generación.

El artista colombiano tiene planeado terminar su gira por España y descansar durante un tiempo en espectacular mansión ubicada en una zona exclusiva de Miami. Esta propiedad valorada en dos millones de dólares, se trata de una casa de estilo colonial con dos plantas, estudio de música, cocina y vistas a un lago.

Su superficie interior ronda los 400 metros cuadrados, a los que se suman otros 500 metros de jardín. Camilo y su pareja bautizaron la vivienda como 'La Colmena', un espacio de comunidad, creatividad y conexión con la naturaleza. En más de una ocasión, la pareja ha mostrado el interior de la vivienda a través de sus redes sociales.

En la planta baja están ubicados un amplio salón, dotado de grandes ventanales con una magnífica chimenea, y la cocina. Además disponen de un estudio de cerámica. La zona superior de la vivienda alberga las habitaciones de todos los miembros de la familia. Además cuenta con un gran balcón con terraza y vistas extraordinarias.

El primer piso se completa con un estudio de grabación privado en el que el artista da forma a sus piezas. El jardin es un oasis verde que encarbna el amor por la naturaleza y la sostenibilidad de la pareja. La zona exterior incluye una impresionante piscina y una barbacoa ideal para cenas al aire libre.

Durante su visita a 'El Hormiguero', el cantante repasará algunos de los momentos más especiales que ha vivido durante esta gira y adelantará cuáles son los próximos proyectos que tiene en mente.

