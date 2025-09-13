Camilo conquista a su «tribu» en su debut en el Roig Arena

espera de ver al artista colombiano. Con un «'sold out» rotundo Camilo estaba a punto de dar un concierto que marcaría un antes y un ... después en la vida de muchos. Poco antes de salir al escenario, el propio Camilo compartió sus impresiones sobre el nuevo espacio valenciano: «Las instalaciones son increíbles, estamos impresionados, se van a vivir momentos increíbles en este estadio», confesaba con una sonrisa.

Camilo, que mantiene un vínculo especial con España, recordó sus anteriores visitas a la ciudad: «Tengo experiencias pasadas con el público valenciano increíbles, espero que esta noche sea la continuación del amor que siempre he sentido». Para él, cada show va mucho más allá de la música: «En mis conciertos yo siento la celebración de la diversidad, vienen personas solas, en pareja… mis conciertos son celebración», aseguró, anticipando lo que horas más tarde vivirían miles de asistentes. El artista tampoco dejó pasar la oportunidad de destacar la influencia que ha tenido la música española en su carrera: «Me ha influido mucho la música de España, sobre todo Paco de Lucía, quien fue un referente en cuanto a sonidos de guitarra».

Minutos antes de comenzar y con el Roig Arena impaciente, el público coreaba su nombre una y otra vez: «Camilo, Camilo, Camilo». Durante la espera, un marcador en la pantalla principal del escenario iba descontando el tiempo para su gran salida. Restaba apenas un minuto y cuarenta segundos, aunque para sus fans la espera se hizo eterna.

Cuando finalmente apareció en el escenario, lo hizo con fuerza, interpretando uno de sus temas más reconocidos, 'Una vida pasada'. La emoción fue instantánea: el público saltaba, bailaba, reía y algunos incluso lloraban, confirmando lo que el propio artista había adelantado: su «tribu» siente su música con él.

El repertorio no defraudó. Camilo recorrió sus mayores éxitos, desde 'Favorito' hasta 'Por primera vez', pasando por un canto colectivo con su lema: «Amar siempre será nuestra revolución», que levantó de sus asientos a todo el pabellón. También rememoró «temazos» como 'Tatto', canción que a muchos nos recuerda a nuestros años de adolescencia y la cual deja restos de nostalgia. No faltaron las baladas cargadas de sentimiento, como 'Manos de tijera', que erizó la piel de quienes lo escuchaban. Las pancartas, los carteles y las banderas de España inundaron el recinto, creando una atmósfera íntima y especial .Uno de los momentos más conmovedores llegó con 'El mismo aire', tema que Camilo interpreta junto a Pablo Alborán y que se convirtió en la canción más sentida por el estadio.

Entre canción y canción, el artista no dejó de interactuar con su público, mostrando gratitud y cercanía: «Gracias por estar aquí esta noche, Valencia», gritó en mitad del concierto. También quiso recordar la fuerza del pueblo valenciano tras la Dana: «Nuestros corazones también estaban con vosotros», expresó, arrancando una ovación.

La sorpresa de la noche llegó cuando el cantautor valenciano Luis Cortés subió al escenario para acompañar a Camilo en la interpretación de su colaboración «Desarmarte». El público celebró este momento especial que unió aún más al artista con la ciudad.

El broche de oro de la noche se escenificó con «Índigo», tema que interpretó junto a su esposa Evaluna, desatando una de las ovaciones más emotivas del concierto. La complicidad entre ambos y la energía que transmitieron hicieron vibrar a todo el Roig Arena. De este modo Camilo culminó ayer su esperado debut en el Roig Arena, no solo cumplió, sino que superó con creces las expectativas en el nuevo recinto valenciano. En este punto, Camilo ya se ha consolidado como uno de los artistas más queridos y cercanos de lo que él llama «tribu» .