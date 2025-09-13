Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Camilo durante el concierto.

Ver 11 fotos
Camilo durante el concierto. JL Bort

Camilo conquista a su «tribu» en su debut en el Roig Arena

El cantante colombiano, anonadado con el recinto valenciano: «Las instalaciones son impresionantes, es honor ser de los primeros artistas en en tocar aquí»

Erika Manso

Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:38

espera de ver al artista colombiano. Con un «'sold out» rotundo Camilo estaba a punto de dar un concierto que marcaría un antes y un ... después en la vida de muchos. Poco antes de salir al escenario, el propio Camilo compartió sus impresiones sobre el nuevo espacio valenciano: «Las instalaciones son increíbles, estamos impresionados, se van a vivir momentos increíbles en este estadio», confesaba con una sonrisa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
  2. 2

    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos
  3. 3

    La ruta gastronómica de Carlos Herrera por la Comunitat
  4. 4 El reasfaltado vuelve a la Pista de Silla y cortará el acceso a Valencia
  5. 5 Ed Sheeran y Suede se apuntan al Roig Arena
  6. 6

    Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols
  7. 7

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  8. 8

    El inicio de curso en la Comunitat empieza con 3.600 bajas de profesores
  9. 9

    El Roig Arena se vuelve a vestir de largo: Camilo abre la temporada de conciertos
  10. 10

    Gan Pampols, en su cuenta atrás

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Camilo conquista a su «tribu» en su debut en el Roig Arena