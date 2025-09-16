Christian Galvez cambia Mediaset por Telemadrid tras 20 años con un programa 'a lo Juan y Medio': «Esto es mucho más que un cambio de cadena» El presentador cambia de rumbo y llega a la cadena autonómica para presentar un talk-show diario

Mario Lahoz Valencia Martes, 16 de septiembre 2025, 18:23

Christian Gálvez abandona Mediaset para firmar por Telemadrid. Después de veinte años ligado al grupo de comunicación privado, el presentador cierra una etapa y pasa a la cadena autonómica para conducir un nuevo magacine que se emitirá en la sobremesa y que le permitirá cambiar de registro.

La tarde de Telemadrid será el nuevo proyecto televisivo del mostoleño y arrancará próximamente sus emisiones con el objetivo de acompañar a las generaciones más mayores desde la cercanía, la empatía y el entretenimiento.

Un talk-show que combinará entrevistas, reportajes, testimonios y la participación activa del público, con un estilo visual actual y dinámico.

En una nota de prensa, Telemadrid también destaca la vocación de servicio público del programa de Christian Gálvez, que tendrá una ventana de orientación práctica con consejos de seguridad, salud, bienestar y economía doméstica de la mano de profesionales de referencia.

«Todo Telemadrid está empujando para que salga perfecto y a mí personalmente me hace mucha ilusión porque es totalmente diferente a lo que he hecho hasta ahora. He estado apartado un año de la tele voluntariamente, he preferido estar con mi familia, escribiendo y eligiendo», explica Gálvez en sus redes.

El formato elegido para su vuelta a las pantallas es para el «una oportunidad única de crecimiento profesional». Además, el presentador valora su cambio de empresa. «Después de muchos años en Mediaset, iniciar esta nueva etapa en Telemadrid es mucho más que un cambio de cadena».