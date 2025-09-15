Enganchón de Miri y Adara en 'Supervivientes All Star' y anuncio de una boda
En el plató también ha habido una fuerte discusión entre Oriana y Marta Peñate
Este domingo se ha celebrado una nueva gala de 'Supervivientes All Star'. Tras la salida del periodista Kike Calleja el pasado jueves, los participantes se enfrentaban a otro duro programa. Esta vez, con Sandra Barneda desde Madrid. Los ánimos estaban bastante caldeados. Especialmente entre dos concursantes. Dos mujeres con mucha personalidad y carácter. Adara Molinero y Miri Pérez. La primera ha criticado Rubén Torres y Noel Bayarri por estar tumbados en la playa. Molinero ha afeado la poca actividad que decía ver en sus compañeros, pese a que los aludidos ya habían finiquitado todas sus tareas desde buena hora de la mañana, a diferencia de ella.
Miri, presente en la escena, ha contestado a Adara diciendo que ella también permanece bastantes horas expuesta al sol. El comentario ha sentado fatal a Adara, reaccionando contra ella a golpe de reproche por sentirse «traicionada» por «echar leña al fuego» y, sobre todo, «porque tenemos buena relación». Sin embargo, lejos de achantarse, Miri ha afinziado su postura abanderando una frase con la que se ha ganado bastantes aplausos entre los fieles seguidores del reality: «Yo no le tengo miedo a Adara. Por mucho que me lleve bien con ella, si hay algo que no me guste, lo voy a decir». Adara la ha señadalado como traidora
Paralelamente, Fani Carbajo y Tony Spina han apoyado, defendiendo su queja de no tener que opinar de algo en público «si es alguien a quien le tienes cariño». Pese a todo, Miri ha seguido en sus trece. No se ha achantado por la reacción de su ahora 'examiga'; un patrón ya visto en otras participaciones en otros realities de la cadena.
Otra discusión en plató
En plató también ha habido una fuerte bronca. Esta vez entre las colaboradoras Oriana Marzolli y Marta Peñate. La expareja y la ahora compañera sentimental de Tony Spina ya habían tenido sus más y sus menos en el pasado. El concursante se ha derrumbado cuando Noel, en una prueba, le ha arrebatado el liderato. Un sentimiento que ha hecho que Marta Peñate se derrumbara también en el plató al ver que la recompensa no sería para su novio.
Sandra Barneda se acercaba rápidamente a Marta viendo las lágrimas de sus ojos. «Me duele porque yo he estado ahí y le veo que lo está pasando mal, porque lo veo triste, irascible y sé que lo está pasando mal», respondía Marta quien mostraba que sus lágrimas no eran por estar lejos de Tony sino por algo más. «Es por el agobio, por la tensión en este plató y las caras de », añadía.
Y es que, desde el sofá de enfrente veía las caras de asco de Oriana Marzoli que no ocultaba que estaba sufriendo «vergüenza ajena» al ver a su compañera de plató llorar. «Avisa a tu lágrimas que salgan, Marta, que no se puede fingir de esta manera tan cutre», le llegaba a espetar. A lo que Sandra Barneda confirmaba que Marta estaba llorando.
Sandra Barneda ha dado paso a un nuevo vídeo en el que Tony Spina confesaba que Marta «es la mujer que más he querido, a leguas» y que él había pedido matrimonio a su chica, pero Marta lo retrasaba. «Es el hombre de mi vida», aseguraba Marta pero «lo veo un compromiso para los demás» y «soy muy rata».
En este sentido, Barneda la ofrecía la opción de casarse en Honduras. «Si vosotros me casáis de verdad, que yo pueda validarlo en España, te juro que me caso. Un paripé, no», añadía Marta, llegando incluso a invitar a Oriana la boda para rebajar el tono. Pero estas palabras encendieron a la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'.
«Lo único que te pido Marta, ya que me vas a visitar a tu boda, cuando yo haga un post en redes sociales de mi perrito, muerto recientemente, no te metas en comentarios. Te metiste con mi novio, me dijiste que era mala, que era karma», señalaba Oriana. «No te metas conmigo ni aquí ni fuera, para que yo te respete, el respeto se gana, no se busca en redes sociales y aquí te haces la víctimas», añadía.
Tras ello, Marta se levantaba reiterando que ella solo quería hablar de 'Supervivientes' y supervivencia, y no de otros temas. Acto seguido, salía del plató.
