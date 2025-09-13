Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Borja González, al ganar 'Supervivientes'. T5

El valenciano Borja González critica lo que le ha quitado Hacienda de su premio en 'Supervivientes': «Me toca a mí pagar»

El joven tira de ironía para criticar los elevados impuestos que tiene que pagar

J.Zarco

Valencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:54

Borja González, ganador de la última edición de 'Supervivientes', ha ironizado en sus redes sociales sobre la enorme cantidad que le ha quitado Hacienda de los 200.000 euros que se llevó por su triunfo. «Por fin he cobrado el premio de 'Supervivientes', y ahora, ¿cuánto me toca pagar a Hacienda?», se ha preguntado en un vídeo.

El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado la cantidad que ya le ha retenido el Estado: «De los 200.000 euros que eran me han ingresado 162.000. Es decir, me han quitado ya 38.000 euros». Sin embargo, todavía le queda otra parte importante: «Y eso no es todo, me falta pagar el tramo autonómico de la Comunidad Valenciana, unos 50.000 euros más. Lo fuerte es que si fuese de Madrid, Murcia o Galicia podría pagar hasta 10.000 euros menos».

Tirando de humor, se queja de que le hayan quitado casi la mitad del premio en impuestos: «Vamos, que me pongo un poco tonto y me toca a mí pagar por haber ganado».

Pero con su habitual gracia para hacer su contenido en redes sociales, la que le ha llevado a sumar ya más de 600.000 seguidores en Instagram, asegura que ha logrado sus objetivos: «Igualmente, estoy muy contento, porque quería una casa con piscina y un coche, y lo tengo». En el vídeo, aparece sentado en una mini piscina para bebés y detrás está su hijo Luca con un coche de juguete.

