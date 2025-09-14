Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva deja dos premios de 553.034,17 euros en dos provincias este sábado
Logo Patrocinio
Jesús Vázquez en una imagen de archivo. Paolo Tagliolini

Jesús Vázquez prepara su adiós de Telecinco: «Hay que ver qué hacemos»

El presentador conducirá 'Bailando con las estrellas' y después se replanteará su futuro

A. Pedroche

Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:11

Jesús Vázquez es uno de los presentadores más importantes de nuestro país en los últimos 30 años. Cuenta con una dilatada trayectoria televisiva y es todo un referente. La mayor parte de su carrera la ha desarrolado en Mediaset. Ha presentado varios programas. Ahora se pondrá al frente de una nueva edición de 'Bailando con las estrellas'. Sin embargo, no está muy claro su continuidad en el grupo una vez terminen las grabaciones.

En una entrevista para ElTelevisero, Vázquez ha reconocido que se está replanteando su futuro. «Estoy en un momento profesional en el que quiero ser dueño de mi tiempo y ser libre. Entonces, seguramente, después de este programa tomaré ese camino», ha asegurado. Por esas palabras, todo hace indicar que habrá un cambio de aires. Justo coincide que finaliza su contrato actual con Mediaset, firmado en 2022.

En caso de no renovarlo, el gallego tendría libertad absoluta para fichar por otra cadena en exclusividad o para saltar de una a otra sin ataduras. A juzgar por sus palabras, la segunda parece ser la opción que más le seduce. Primero, porque deja la puerta abierta a Mediaset: «Si me ofrecen algo que sea acorde a lo que me gusta hacer, lo haré». Y segundo, porque reconoce que «hay vida» fuera de ella: «Hay vida, hay cosas y hay que ver qué hacemos». «A partir de enero empezaré a pensarme bien lo que quiero y lo que no quiero hacer», señala. Eso sí, descarta jubilarse a sus 60 años.

Su trayectoria en Mediaset

Aterrizó en el grupo en 1990 con 'La quinta marcha'. Regresó en 2002 con 'Popstars' tras varios años de parón y ha seguido desarrollándose ininterrumpidamente en los últimos 23 con programas de mucho éxito como 'Hotel Glam', '¡Allá tú!', 'Supervivientes', 'Operación Triunfo' y 'La Voz'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  2. 2 El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes
  3. 3 Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent
  4. 4

    Las 15 urgencias del Jardín del Turia
  5. 5

    La alta sociedad valenciana se cita en una boda en la Ribeira Sacra gallega
  6. 6 Cinco años de prisión para un policía de Valencia por agresiones sexuales a una menor
  7. 7 Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia
  8. 8 Una mujer de 70 años, herida grave al ser atropellada por un patinete en Torrent
  9. 9 La Lotería Nacional de este sábado deja su primer premio en un municipio de apenas 2.300 habitantes
  10. 10 Detenido en Burriana un agresor sexual que huyó para eludir una condena de 15 años de cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Jesús Vázquez prepara su adiós de Telecinco: «Hay que ver qué hacemos»

Jesús Vázquez prepara su adiós de Telecinco: «Hay que ver qué hacemos»