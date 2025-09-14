Jesús Vázquez prepara su adiós de Telecinco: «Hay que ver qué hacemos»

A. Pedroche Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:11 Comenta Compartir

Jesús Vázquez es uno de los presentadores más importantes de nuestro país en los últimos 30 años. Cuenta con una dilatada trayectoria televisiva y es todo un referente. La mayor parte de su carrera la ha desarrolado en Mediaset. Ha presentado varios programas. Ahora se pondrá al frente de una nueva edición de 'Bailando con las estrellas'. Sin embargo, no está muy claro su continuidad en el grupo una vez terminen las grabaciones.

En una entrevista para ElTelevisero, Vázquez ha reconocido que se está replanteando su futuro. «Estoy en un momento profesional en el que quiero ser dueño de mi tiempo y ser libre. Entonces, seguramente, después de este programa tomaré ese camino», ha asegurado. Por esas palabras, todo hace indicar que habrá un cambio de aires. Justo coincide que finaliza su contrato actual con Mediaset, firmado en 2022.

En caso de no renovarlo, el gallego tendría libertad absoluta para fichar por otra cadena en exclusividad o para saltar de una a otra sin ataduras. A juzgar por sus palabras, la segunda parece ser la opción que más le seduce. Primero, porque deja la puerta abierta a Mediaset: «Si me ofrecen algo que sea acorde a lo que me gusta hacer, lo haré». Y segundo, porque reconoce que «hay vida» fuera de ella: «Hay vida, hay cosas y hay que ver qué hacemos». «A partir de enero empezaré a pensarme bien lo que quiero y lo que no quiero hacer», señala. Eso sí, descarta jubilarse a sus 60 años.

Su trayectoria en Mediaset

Aterrizó en el grupo en 1990 con 'La quinta marcha'. Regresó en 2002 con 'Popstars' tras varios años de parón y ha seguido desarrollándose ininterrumpidamente en los últimos 23 con programas de mucho éxito como 'Hotel Glam', '¡Allá tú!', 'Supervivientes', 'Operación Triunfo' y 'La Voz'.

