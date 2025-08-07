'Bailando con las Estrellas' pone fecha a su estreno y anuncia nuevo jurado: adiós a Boris Izaguirre y regresa un popular colaborador El programa de Telecinco presentado por Jesús Vázquez calienta motores para el período estival

Telecinco dijo adiós en abril del año pasado a uno de los formatos de baile más exitosos de la televisión con la coronación de María Isabel, que celebraba los 20 años de su victoria en Eurovisión Junior, como ganadora del concurso. Finalmente Mediaset ha confirmado que «muy pronto» la andaluza tendrá sustituta en el trono del concurso, confirmando el estreno del programa en este 2025.

La productora ha lanzado un avance en redes sociales donde anuncia algunas novedades y que proximamente tendrá lugar el estreno del programa. Así, la cadena de televisión va desgranando algunos detalles de la nueva temporada del formato presentado por Jesús Vázquez y lo primero que se conoce son los miembros del jurado. Un equipo formado por una combinación de experiencia y novedades.

Blanca Li, Julia Gómez y Gorka Márquez repiten como jueces tras su paso por la primera temporada, consolidando su papel como referentes del formato. No obstante, 'Bailando con las estrellas' prescinde de dos de sus anteriores jueces para dar entrada a dos nuevos nombres. Boris Izaguirre y Antonia Dell'atte dicen adiós y llegan Pelayo Díaz e Inmaculada Casal para sumarse al jurado. Ambos rostros conocidos de la pequeña pantalla que prometen darle un aire renovado a las valoraciones del programa.

Tras su reciente participación en 'Supervivientes 2025', el estilista y diseñador Pelayo Díaz se incorpora como nuevo miembro, aportando su particular visión estética y televisiva. Cabe recordar que esta no es su primera incursión en un plató de baile, ya que en 2018 formó parte de la versión emitida en La 1 como concursante.

Por su parte, Inmaculada Casal, popularmente conocida por presentar programas de Canal Sur y, además, ser la pareja de María del Monte, da el salto definitivo a la televisión nacional tras participar hace un año de forma puntual como colaboradora en 'Lazos de Sangre' en RTVE.