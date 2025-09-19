Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ester Expósito y Mirela Balic este jueves en 'La Revuelta'. RTVE

Broncano no alcanza a Pablo Motos: las audiencias del jueves en televisión

El programa de Antena 3 firma su octava victoria consecutiva y termina con un nuevo pleno semanal

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:14

La batalla por el prime time sigue más viva que nunca. 'El Hormiguero' volvió a imponerse este jueves a 'La Revuelta', cerrando así su segunda semana consecutiva de dominio absoluto en audiencias. El programa de Pablo Motos se alzó con un 15.7% de cuota de pantalla y una media de 1.804.000 espectadores. La invitada de la noche fue Luz Casal, que presentó su nuevo single ¿Qué has hecho conmigo?

Por su parte, el programa de La 1, conducido por David Broncano firmó un 12% de cuota de pantalla y 1.378.000 espectadores, en una entrega que contó con la visita de Ester Expósito, Mirela Balic y Loquillo. Terminó 3,7 puntos por debajo de su rival.

Con este resultado, 'El Hormiguero' encadena ocho victorias en los ocho programas emitidos hasta ahora esta temporada, consolidando su hegemonía en la franja nocturna de Antena 3.

Y como es habitual, Pablo Motos aprovechó el programa de este jueves para anunciar a los próximos invitados: Esther Cañadas, Pedro J. Ramírez, Alejandro Amenábar, Julio Peña y Álex González estarán la semana que viene en el plató.

