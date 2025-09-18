La propuesta más surrealista de un espectador a Ester Expósito: «De lo más sinvergüenza que se ha visto en mucho tiempo» La actriz ha acudido a 'La Revuelta' junto a Mirela Balic

'La Revuelta' cerraba este jueves una nueva semana en la que ha vuelto a ser superado en audiencias por 'El Hormiguero'. El espacio de Pablo Motos tuvo este miércoles un 14% de cuota de pantalla mientras que el de Broncano un 12,4 con la visita de los actores Silvia Alonso, Megan Montaner y Félix Gómez, así como de los campeones del mundo de natación artística en la modalidad de dúo mixto, Iris Tió y Dennis González.

Se trata de una semana complicada para ambos programas, puesto que los partidos de Champions League de Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona les resta una parte de sus espectadores. David Broncano ha cogido un nuevo hábito para esta temporada, y es el de anunciar sus invitados de la próxima semana, tal y como hace 'El Hormiguero'.

Sin embargo, lo hace de una forma distinta, lanzando en ocasiones varios nombres y dejando a sus seguidores adivinar cuál de ellos será finalmente. Este jueves, quienes acudieron a 'La Revuelta' fueron las actrices Ester Expósito y Mirela Balic, que presentaban la película 'El talento'.

Y este jueves la emisión arrancaba de una forma distinta, avanzando un fragmento de la entrevista con las dos intérpretes y con el rótulo: «45 minutos antes...».

Tras las habituales bromas del inicio del espacio y con Broncano sacando pecho por las audiencias, apuntando que habían ganado a 'El Hormiguero' en espectadores totales, llegaban las dos invitadas. Ambas lo hacían con ganas de hablar de su película 'El talento'.

Uno de los temas que han tratado es las relaciones sentimentales que han tenido con compañeros de profesión. «Yo tengo una política de que no me lío con actores. Artistas sí pero actores», aseguraba Balic. Pero para Ester Expósito era todo lo contrario: «Yo solo he tenido novios actores. El roce hace el cariño».

Pero aseguraba que no quiere repetir esta situación: «Ya me aburro, me he cansado. Quiero algo que no tenga nada que ver. Te retroalimentas y estás siempre hablando de lo mismo».

Intenta seducir a Ester Expósito después de decir que es tremendo infiel.



Vaya huevos. De las cosas más sinvergüenzas que se ha visto en este programa. Y de la televisión. Venga, chaval. A dormir. #LaRevuelta pic.twitter.com/D4abhfCnku — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 18, 2025

Uno de los momentos más surrealistas ha llegado cuando un espectador ha confesado que era infiel y que había engañado a sus cuatro parejas y segundos después ha intentado seducir a Ester Expósito: «Yo no soy actor», aseguraba entre risas. «De las peticiones más sinvergüenzas que se han visto en mucho tiempo. Te has tirado un triple y por supuesto no ha tocado ni tablero».

