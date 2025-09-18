Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vehículos parados en la V-31, A-7 y CV-35 este jueves: consulta el estado del tráfico
Un momento del programa de 'La Revuelta' este miércoles. RTVE

La batalla de audiencia entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' sigue reñida: ¿qué fue lo más visto del miércoles?

'El Hormiguero' se impone a 'La Revuelta' por séptimo día consecutivo

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:12

Pablo Motos ha vuelto a superar en audiencia a David Broncano este miércoles. Con esta victoria, ya acumula siete triunfos en sus enfrentamientos directos con 'La Revuelta' en coincidencia horaria. Si esta noche vuelve a liderar, Motos cerrará la semana con un nuevo pleno de audiencias, tal y como ocurrió la pasada.

Con un 14% de cuota de pantalla y una media de 1.593.000 espectadores pendientes de la visita de Camilo, 'El Hormiguero' se convierte, además, en el espacio más visto de la televisión en España una jornada más, siendo de los pocos formatos que logran superar la barrera de los dos millones de fieles.

Por su parte, la visita de los actores Silvia Alonso, Megan Montaner y Félix Gómez, así como de los campeones del mundo de natación artística en la modalidad de dúo mixto, Iris Tió y Dennis González, al plató de 'La Revuelta' se saldó con un 12.4% de share y 1.415.000 espectadores de media.

Siguiendo los pasos de 'El Hormiguero', el programa de Broncano ha comenzado a anunciar a sus invitados con apenas unos días de antelación, con el objetivo de atraer a una mayor audiencia. Una práctica habitual en el espacio de Antena 3, donde cada jueves el presentador valenciano desvela quiénes serán los invitados de la semana siguiente.

Para terminar la semana, David Broncano recibirá este jueves en el plató de 'La Revuelta' a Ester Expósito y Mirela Balić, ambas actrices que acudirán al programa para presentar su nueva película. Además, Loquillo pondrá ritmo a la noche para cerrar por todo lo alto la jornada y la semana.

Mientras tanto, 'El Hormiguero' contará con la visita de Luz Casal. La artista gallega presentará ¿Qué has hecho conmigo?, su nuevo single, que supone el segundo adelanto de lo que será su próximo álbum.

