Qué películas ver este jueves en televisión: de una icónica película de los 2000 que marcó a toda una generación a una de acción con Will Smith Títulos para ver en la pequeña pantalla este 18 de septiembre

Sara Bonillo Valencia Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:06

os canales de la TDT ofrecen a diario una amplia oferta de películas para todos los gustos y este jueves, 18 de septiembre, no es una excepción. A pesar de que vivimos en la era de las plataformas de televisión por pago como Netflix, Max, Prime Video o Disney +, la televisión en abierto sigue apostando por grandes títulos de Hollywood que merece la pena no perderse.

Concretamente este jueves hay varias opciones y entre ellas uno puede optar por ver desde una icónica película de los años 2000 que marcó a toda una generación a base de bailes sobre una barra, sombreros de cowboy y un argumento que animaba a luchar por los sueños a una de acción protagonizada por Will Smith.

Entre la oferta de este jueves destacan las siguientes películas:

Los Ángeles de Charlie

Be Mad. 15.55 horas.

Sinopsis: La agencia del misterioso Charles Townsend se ha expandido internacionalmente con las mujeres más inteligentes, valientes y mejor preparadas de todo el planeta. En la actualidad hay equipos de Ángeles ocupándose de los trabajos más duros por todo el mundo, cada uno de ellos guiados por su propio Bosley.

Dirección: Elizabeth Banks.

Intérpretes: Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Sam Claflin, Patrick Stewart y Djimon Hounsou.

Los jóvenes amantes

La 2. 22.00 horas.

Sinopsis: 15 años después de su primer encuentro, Shauna, una elegante arquitecta retirada, se cruza con Pierre, un médico felizmente casado, en el pasillo de un hospital. Ella tiene 71 años, él 45. Opuestos pero hipnotizados el uno por el otro, vuelven a conectar y comienzan una aventura. Viuda, madre, abuela, Shauna necesita reafirmar que después de todo es una mujer plena.

Dirección: Carine Tardieu.

Intérpretes: Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France, Florence Loiret-Caille y Sharif Andura.

Soy leyenda

La Sexta. 22.45 horas.

Sinopsis: Robert Neville es el último hombre vivo en la Tierra, aunque no está solo. Los otros hombres, mujeres y niños se han convertido en vampiros, y están todos sedientos de su sangre. Robert trata de encontrar una cura durante el día, cuando los infectados duermen.

Dirección: Francis Lawrence.

Intérpretes: Will Smith, Alice Braga, Salli Richardson-Whitfield, Paradox Pollack, Charlie Tahan, Willow Smith, Darrell Foster y Emma Thompson.

Cazador blanco

Paramount. 22.00 horas.

Sinopsis: En los bosques helados de North Maine Woods, más de 1 200 000 hectáreas de terreno forestal, sin ciudades ni carreteras pavimentadas, varios puntos de control vigilan quién entra y quién sale. Allí caza Jim Reed, un veterano enfermo y con un triste pasado que un día abate una pieza que no era la esperada, una equivocación que inicia un violento juego del gato y el ratón por el espectacular desierto helado del norte de Maine.

Dirección: John Barr.

Intérpretes: Tom Berenger, Kristen Hager, Mark Sivertsen, Paul Ben-Victor, Jimmy LeBlanc y Brian Duffy.

Bar Coyote

Divinity. 22.45 horas.

Sinopsis: Violet Sanford viaja a Nueva York con la esperanza de convertirse en letrista. Sin embargo, sus sueños de dedicarse al mundo de la música quedan aparcados por el éxito que alcanza trabajando en el bar Coyote, uno de los clubs nocturnos más famosos entre el público masculino. Allí conoce a Kevin, un chico que también acaba de llegar a la ciudad.

Dirección: David McNally.

Intérpretes: Piper Perabo, Adam Garcia, John Goodman, Maria Bello, Melanie Lynskey, Tyra Banks, Bridget Moynahan, Johnny Knoxville, Bud Cort y LeAnn Rimes.

Reacción en cadena

Be Mad. 22.00 horas.

Sinopsis: En un laboratorio de investigación de la Universidad de Chicago, un equipo de científicos y técnicos encuentra un modo simple pero infinitamente poderoso para producir energía a partir del agua. Sin embargo, antes de que se pueda dar a conocer el proyecto, su mentor, el científico y visionario Dr. Barkley, muere asesinado.

Dirección: Andrew Davis.

Intérpretes: Keanu Reeves, Morgan Freeman, Rachel Weisz, Fred Ward, Kevin Dunn, Brian Cox y Joanna Cassidy