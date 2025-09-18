Adara, abatida ante una nueva bronca y su posible expulsión de 'Supervivientes All Stars 2025': «Lo llevo a ratos» El programa elimina este jueves a un nuevo concursante: Adara, Elena o Iván

Tamara Villena Valencia Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:39 Comenta Compartir

La gala del martes de 'Supervivientes All Stars 2025' dejó a la audiencia totalmente descolocada tras una abrupta y monumental bronca que estalló en pleno directo en Honduras entre Adara Molinero y Miri Pérez Cabrero. La discusión no pudo verse durante el programa pero sí que vimos los resultados del rifirrafe: una Adara destrozada y a lágrima viva que estallaba contra su compañera ante las cámaras.

«No para conmigo, me tiene entre ceja y ceja, todo lo tiene que analizar y está ahí a ver si me equivoco», lamentaba la concursante, que aseguraba estar «mal» ante el escrutinio de Miri. Ella, por su parte, se defendía: «Es tu sensación, me sabe fatal que te sientas así», respondía. Una actitud que desataba todavía más la ira de Adara: «No hagas el papel, me acabas de llamar payasa», le reprochaba.

Jorge Javier Vázquez trataba de encauzar la situación y explicaba a la audiencia que se podrían ver las imágenes de la bronca al completo durante el 'Última hora' de este miércoles, presentado por Laura Madroño. Aunque los detalles de la discusión los veremos al completo este jueves durante la gala, en esta actualización desde Honduras, también hemos sido testigos de cómo están los ánimos de los concursantes en la isla.

Adara, además de la tensión con Miri y la bronca que protagonizó este miércoles, tiene encima la losa de ser una de las nominadas de la semana y podría despedirse de su aventura este mismo jueves. «La nominación la llevo a ratos», aseguraba la concursante durante el programa de este miércoles sobre su posible expulsión.

A esto también se le suma otra nueva discusión en 'Playa Armonía', esta vez a causa de la comida. A la hija de Elena Rodríguez no solo le ha tocado el reparto de la comida, también ponerse a cocinar. Una tarea que no ha terminado del todo bien, con el arroz quemado y una enfadada reacción por parte de sus compañeros. La cosa no quedaba ahí, porque además del arroz, a la concursante se le quemaban los peces. Un cúmulo que ha hecho que Adara sumase otra bronca más en una semana bastante tensa para ella, que se derrumbaba por completo.

Pero Miri y Adara no son las únicas que han estallado en la isla, donde las condiciones extremas ya están pasando factura a Sonia Monroy y Fani Carbajo. La primera se aquejaba de un dolor de oído que le está haciendo pasarlo «fatal», además del temporal de los últimos días en los Cayos Cochinos, que hace casi imposible el descanso en la playa: «Tengo claustrofobia y que te caiga toda la lona así... La otra vez tuvimos tormenta, pero paró. Pero ayer yo decía: 'Esto es una tortura'» confesaba Monroy.

Fani Carbajo también se despertaba con molestias: «No me puedo mover», aseguraba a Adara durante la mañana. «No ha sido una noche muy agradable. Entre las lluvias, el hombro y todo, fatal», lamentaba.