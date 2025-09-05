Miri Pérez-Cabrero, la 'amiga especial' de Froilán de Marichalar, quiere ser la reina de 'Supervivientes All Stars 2025' La joven catalana juega al despiste acerca de su relación con el sobrino del Rey Felipe

Mario Lahoz Valencia Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:47

Tras cerrar con grán éxito la última edición del programa, Telecinco ha vuelto a apostar por el formato en esta vuelta al trabajo y, por ello, 'Supervivientes' regresa a la pequeña pantalla. Miri Pérez-Cabrero (31 años) no podía quedarse con la espina de su séptima posición tras pasar 100 días en 'Supervivientes 2024' y regresa a Honduras dispuesta a darlo todo con tal de conseguir la victoria.

La cocinera e influencer catalana, además de actriz y modelo, no podía dejar pasar esta oportunidad. «Bueno, que vuelvo..», señala en el vídeo de presentación. «No me podía resistir. Estoy en mi habitat, en Supervivientes. Soy Miri y soy nueva concursante», añade la cocinera con una gran sonrisa.

Vuelve a la isla con más fuerza que nunca 💥🏝️



Miri Pérez-Cabrero es la nueva concursante confirmada de #SVAllStars 🌟



➡️El jueves 4 de septiembre ESTRENO en @telecincoes 📺https://t.co/K5bTgd2Z78 pic.twitter.com/DKPW28e4lB — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) August 28, 2025

La vida de Miri cambió por completo tras entrar en la edición de 2017 de 'Masterchef', en la que obtuvo el quinto lugar. La influencer triunfó y conisguió saltar a la fama, llegando al público gracias a su carisma, motivación y pasión en todo lo que hace.

Ahora bien, sus dotes no solo han girado entorno a la cocina o a los realities. Miri ha participado en películas como 'Fuimos canciones' y series de ficción como 'Alguien tiene que morir' o 'Sagrada Familia'. Eso sí, en lo que más sobresale son las redes sociales en las que suma más de 400.000 seguidores.

En cuanto a su vida personal, recientemente ha estado asiduamente en el foco de las revistas del corazón por su íntima amistad con Frolián de Marichalar, el sobrino del Rey Felipe VI. La catalana ha echado balones fuera cada vez que se le ha preguntado, pero se entretiene jugando al despiste.

El propio Jorge javier ya le ha abordado sobre el tema. «¿Tengo que llamarte alteza?», preguntaba con guasa. «Si todo lo que dice la prensa fuera verdad, yo ahora mismo estaría casada y con tres hijos», responde.

En su día no quiso decir nada acerca de sus fotos de sus abrazos con Frolián en Ibiza. Ahora incluso bromea con la posibilidad de que el sobrino del Rey Felipe acuda a visitarla al concurso. «Yo creo que mejor se lo preguntes tú, así quizá viene», le contesta al presentador.