La exitosa serie española con Megan Montaner y Silvia Alonso que estrena este jueves su cuarta temporada y cambia de plataforma 'La Caza: Irati' estará disponible en Movistar Plus

J.Zarco Valencia Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:24 Comenta Compartir

Movistar Plus estrena este jueves la cuarta temporada de 'La Caza', que hasta entonces se había emitido en abierto en La 1. Pero la plataforma ha apostado fuerte por la ficción, incorporando las tres primeras entregas a su catálogo ('Monteperdido', 'Tramuntana' y 'Guadiana') y lanzando en exclusiva 'La Caza: Irati'.

Regresa Megan Montaner como Sara Campos y Félix Gómez como el teniente Ernesto Selva, que está a las órdenes de la inspectora Gloria Mencía (debuta Silvia Alonso). También están en el reparto Roger Casamajor, Eloy Azorín, Ángela Cremonte, Carla Campra, Marian Hernández o Miguel Garcés.

En este caso, los hechos ocurren en el bosque de Irati, en Navarra, donde aparece el cadáver de una mujer. Hasta allí se desplazan Selva y Gloria Mencía, que ha sabido ganarse la confianza del coronel Figueroa.

El teniente ha perdido la ilusión y piensa en dejar su trabajo, pero todo cambia con la incorporación de Sara Campos que, después de presenciar la muerte de Víctor (su expareja), completó su formación académica y ahora trabaja como psicóloga en la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil.

La ayuda de Sara será clave para resolver los misteriosos asesinatos y las desapariciones se siguen sucediendo en Irati. Por primera vez, los investigadores barajan la idea de un nuevo asesino en serie que se esconde en lo más profundo de un bosque inmenso rodeado de historias y viejas leyendas.

