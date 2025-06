Silvia Alonso desvela la manía que tiene Broncano siempre antes de salir de casa: «Nos ha tocado volver con el taxi abajo»

J.Zarco Valencia Miércoles, 18 de junio 2025, 01:04 Comenta Compartir

Silvia Alonso y David Broncano se han convertido en una popular pareja en España. Ambos llevan junto desde hace más de tres años y no han ocultado el amor que se tienen. De hecho, la actriz ha visitado en más de una ocasión 'La Revuelta' y ha sido entrevistada por el presentador jienense.

La intérprete ha estado en el programa 'Ilustres Ignorantes' de Movistar Plus y ha desvelado una curiosa manía de Broncano: «Tengo un novio al que llamaremos el novio de Silvia Alonso que siempre que vamos a salir de casa, ya con los abrigos, no siempre pero comúnmente, se acuerda de que la cama no está hecha. Entonces dice: '¡La cama!», ha comenzado señalando.

«Pero estamos con abrigos, bolsos y todo y además le gusta que la hagamos los dos. Entonces hay que volver a hacer la cama e irnos otra vez. Esto ha pasado con el taxi abajo, he tenido que bajar y decir 'un momento, por favor'», relataba ante las risas de los presentadores del espacio.

«Es como en momentos muy inoportunos, es que no puede irse sin la cama. Tiene que salir del ascensor, volver a entrar otra vez en casa y hacer la cama», concluía. «¿Has pensado en separarte?», le respondía con ironía Javier Coronas.

De igual modo, Alonso explicó lo que le incomoda de su relación con Broncano: «Nunca es natural que se metan en tu vida privada. No, nunca es natural. Tampoco es algo sobre lo que pueda hacer algo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues intento como no prestarle mucha atención».