Broncano vuelve a la carga contra Melody: «No nos vamos a disculpar en ningún momento»

Melody, Broncano. Broncano, Melody. Podría ser la historia de un desencuentro en una telenovela más que las declaraciones cruzadas de un presentador y una cantante tras el festival de Eurovisión. La polémica por la baja puntuación de la artista andaluza y su pobre posición todavía colean y prueba de ello es que el presentador del formato de la cadena pública ha decidido responder este martes a las acusaciones de las últimas horas.

Esto viene de largo, concretamente de hace una semana. A los días posteriores a la celebración del certámen de Eurovisión cuando Melody tenía previsto acudir como invitada al programa de 'La Revuelta' y la cantante de 'Esa diva' no hizo acto de presencia. Decidió cambiar su agenda en el último momento para desconectar después de lo acontecido, lo que dejó al programa sin invitada en el último momento.

Algo que Broncano justificó como que la cantante se había enfadado, «no sabemos por qué. Ha ido a su casa, ha bajado las persianas y está allí tranquilamente. Le deseamos que se recoloque un poco emocionalmente», añadía el presentador. Unas declaraciones que no sentaron demasiado bien a la cantante, que no dudó en arremeter contra el presentador en la rueda de prensa del pasado lunes.

«Compañeros de la misma cadena han hecho comentarios un poco despectivos hacia mi persona o mi actuación. Yo dejé muy claro que no iba a hacer prensa tras el festival. Hay alguien que se ha reído de que me haya ido a mi casa a ver a mi familia y a mi hijo. No me gusta esa doble moral de que se hable de eso, de que yo pida un descanso, y de que se me vaya al cuello. Creo que la salud mental no es para meterla a humor«, lanzaba tajante Melody.

Precisamente Broncano aseguró que no había tenido tiempo para ver las declaraciones de la cantante, por lo que pospuso a esta noche su reacción: «Luego lo miro y mañana digo algo y, si me ha citado, respondo», expresó el presentador. Dicho y hecho.

David Broncano ha respondido sin pausa pero sin prisa. Nada más comenzar el programa ha abordado el asunto largo y tendido. «Respuesta rápida: no nos vamos a disculpar en ningún momento», ha declarado el de Jaén. «La hemos respetado un montón», ha continuado, asegurando que había revisado el programa de aquel entonces, asegurando que no había nada reprobable.

«Dije algo así como que se había ido a su casa y habría bajado las persianas. Empatizando un poco con ella supongo que se ha visto en una vorágine súper bestia», ha matizado. «Nosotros no hemos acrecentado esa presión de ninguna manera y de hecho, después de decir lo de las persianas, el mensaje acaba diciendo espero que estés bien y te rehagas un poco y que te recuperes y ya está», ha proseguido.

Es entonces cuando el presentador se ha puesto serio: «Utilizar la carta de salud mental como si fuese una carta blanca de cuando algo te molesta porque no has quedado en Eurovisión como tú querías. Utilizar la carta de salud mental para esto cuando hay gente que sí tiene problemas de salud mental reales creo que banaliza los problemas de salud mental de un montón de gente».

Otra de las cuestiones a las que ha hecho referencia Broncano ha sido a la polémica surgida en torno a los contenidos y comentarios políticos en Eurovisión. Aunque ha recordado que los artistas pueden expresar sus opiniones, no así en sus canciones para el certamen, el presentador ha querido descartar a Melody de la ecuación para establecer una posición clara: «lo que está pasando en Palestina va más allá de la política. Condenarlo es una cuestión de humanidad y solidaridad», ha subrayado.

Por último, Broncano ha mostrado su apoyo al mensaje emitido por RTVE y se ha opuesto a las críticas que apuntan a que podría haber perjudicado al resultado de la artista sevillana en el concurso. «Aunque hubiese afectado, con la cantidad de niños que mueren allí cada día, sería lo de menos, totalmente irrelevante», ha sentenciado. Además, Broncano ha asegurado no tener nada personal contra la cantante, de quien asegura se ha invitado en otras ocasiones como en 2021 o al ganar el Benidorm Fest.

