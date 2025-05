Alba Carrillo arremete contra Broncano y se hace viral: «Su humor es de primero de cuñado»

J.Zarco Martes, 27 de mayo 2025, 18:34 Comenta Compartir

La polémica entre Melody y David Broncano no termina después de que la representante de España en Eurovisión criticara al presentador su actitud con ella por no haber acudido a 'La Revuelta': «Me ha dolido que algunos compañeros, incluso de esta propia cadena, hayan hecho comentarios un poco despectivos hacia mi persona y mi actuación».

Broncano contestó este lunes en su programa y aseguró que «la hemos invitado un montón de veces, se canceló un rato antes. No dijimos nada además«. Este martes, en 'La familia de la tele' han abordado el conflicto y Alba Carrillo ha sido una de las colaboradoras más duras con el jienense.

«Como somos una familia y podemos decir lo que pensamos, yo quiero decir algo que no va a gustar. Él no terminó la carrera. A mí me gustaría que elevara un poco el listón, que fuera el David Broncano que vino a TVE porque le veo ahora con un humor de primero de cuñado. Ese tipo de cosas que ha hecho con Melody son de primero de cuñado. Me gustaría que elevaran él y sus guionistas el nivel».

Belén Esteban no se quedaba callada y le respondía: «Me parece tan injusto que digamos que no está al nivel». Pero Carrillo insistía en su discurso: «»Tú opinas y yo también. Es que no está el nivel, hay que escuchar a la gente y hay que hacer autocrítica, los datos de audiencia significan cosas«.

Las palabras de la colaboradora han provocado que se haya convertido en Trending Topic en 'X', con muchos usuarios que la han alabado. Además, la ex de Feliciano López está dando mucho que hablar porque se ha convertido en la presentadora del nuevo reality de Netflix 'JugandoConFuegoEspaña'.