Broncano devuelve el dardo a Melody en 'La Revuelta': «¿Se ha enfadado ella?»

Tamara Villena Valencia Lunes, 26 de mayo 2025, 21:57 Comenta Compartir

'La Revuelta' de este lunes generaba especial expectación tras la rueda de prensa que Melody ha dado en RTVE, en la que por fin rompía su silencio tras su paso por Eurovisión. La cantante ha lamentado ante la audiencia los comentarios y críticas que ha recibido «por parte de muchos compañeros incluso de esta propia cadena», lanzando un claro dardo a David Broncano tras su reacción a la ausencia de la artista en su programa.

La sevillana aprovechaba su intervención ante los medios para explicar que su decisión no fue casual ni motivada por el resultado del festival, en el que quedó en el antepenúltimo puesto (24). «Antes de terminar Eurovisión, yo comenté que necesitaba unos días de descanso porque necesitaba ver a mi hijo y estar con la familia, porque son muchos meses de dedicación que he puesto de prioridad la candidatura», explicaba ella, que confesaba: «Me ha dolido que algunos compañeros, incluso de esta propia cadena, hayan hecho comentarios un poco despectivos hacia mi persona y mi actuación». «No me gusta la doble moral con la salud mental y cuando pida un descanso se haga burla», repetía la cantante, que zanjaba el asunto asegurando que sólo acudirá a programas donde se la «respete».

Así que la pelota pasaba esta noche al tejado de Broncano, con las dudas sobre si el presentador diría o no algo al respecto, desde una disculpa hasta otro reproche. Especialmente, después del comunicado de RTVE para desmentir las declaraciones de la artista, que también asegruaba durante la rueda de prensa que tras ganar el Benidorm Fest, se le prohibió presuntamente por contrato realizar declaraciones políticas que pudiesen perjudicar a la candidatura.

«Melody, que se ha enfadado, dice que nos hemos metido con ella», decía Grison al poco de arrancar el programa sobre el tema. «¿Se ha enfadado ella? ¿Esto es cierto? No me he enterado de nada», decía Broncano, sorprendido. «La hemos invitado un montón de veces, se canceló un rato antes. No dijimos nada además», seguía el presentador, bromeando y aparentemente incrédulo.