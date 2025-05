RTVE desmiente a Melody en un comunicado sobre Eurovisión: «En ningún momento se ha prohibido hacer comentarios políticos»

Tamara Villena Valencia Lunes, 26 de mayo 2025, 21:31 | Actualizado 21:39h. Comenta Compartir

La participación de Melody en Eurovisión sigue dando para mucho y desde la cadena pública no parecen terminar de ponerse de acuerdo sobre la 'versión oficial' del asunto. La cantante se pronunciado este lunes en una rueda de prensa tras su paso por el festival, en el que ha querido dejar claros algunos puntos sobre su experiencia y el resultado obtenido, con el que consiguió el antepenúltimo puesto para la candidatura española.

Durante el acto, la sevillana no ha querido pronunciarse en profundidad a nivel político sobre la polémica con Israel, y ha querido respaldarse citando una cláusula del contrato con el que formalizó su victoria en el Benidorm Fest. En el apartado, según ha leído textualmente, se expone una supuesta prohibición de RTVE a cualquier tipo de comentario o declaración en clave política que pueda perjudicar a la candidatura española en el festival.

Ante la insistencia de los medios durante la ronda de preguntas, la sevillana se mantenía en su postura: «No voy a pronunciarme porque yo no soy política. Eso que lo aclaren ellos. No voy a entrar en temas políticos. A mí, por contrato, al ganar en el Benidorm Fest se me exige no hacer comentarios políticos», aseguraba Melody, antes de citar textualmente la cláusula contractual.

RTVE aclara, ante las afirmaciones de la cantante Melody, que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos. Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y sólo las canciones, no deben… pic.twitter.com/OuSmQDrfhC — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 26, 2025

Unas declaraciones que han llevado a que RTVE aclare, en un post vía X, que «en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos». «Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y sólo las canciones, no deben incluir contenido político«, reza el comunicado del departamento de comunicación en X, emitido horas después de la rueda de prensa».