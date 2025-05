Melody se pronuncia por fin tras su paso por Eurovisión: «Me sorprende muchísimo la que se ha liado»

Tamara Villena Valencia Lunes, 26 de mayo 2025, 16:13 | Actualizado 18:13h. Comenta Compartir

Melody por fin se ha pronunciado sobre su paso por Eurovisión y los resultados de una de las ediciones más polémicas del festival, marcada por la participación de Israel y su controvertido segundo puesto en la final. El certamen europeo celebró su 69 edición el pasado sábado 17 de mayo en Basilea, en la que la propuesta de España, 'Esa diva', quedó en el antepenúltimo puesto (24), con 37 puntos.

La artista ha dado sus primeras declaraciones tras la polémica que envolvió los mensajes de advertencia ante una posible sanción que RTVE recibió por parte de la organización del festival tras el llamamiento a la paz en Gaza, donde ya hay más de 50.000 víctimas mortales, que los comentaristas de RTVE Julia Varela y Tony Aguilar realizaron durante la participación de Israel en la semifinal.

Un aviso al que la cadena pública española conestó tajante durante la final de Eurovisión: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina». Ahora la artista se pronuncia sobre cómo vivió la tensión desde el propio festival y analiza los resultados de su actuación ante el público.

La cantante aparecía en la rueda de prensa sonriente y agradecida: «Es un honor, llegó el gran día», decía tras recibir un ramo con doce flores, que simbolizan los puntos que la audiencia y RTVE le dan a la artista. «Tenia muchas ganas de que llegase este momento. Me sorprende muchísimo la que se ha liado», aseguraba la sevillana, aparentemente tranquila y «bien».

«Creo que en estos casos sobran las palabras y aunque hay cosas que voy a improvisar, me he traído un escrito. Creo que tengo que decir unas palabras que debo al público, pero la verdad me emociona ver una actuación así, me siento muy orgullosa del trabajo que he hecho y de cómo se ha llevado a cabo. Eurovisión son muchos días de trabajo, muchas horas y lo único que puede salir de mi cara es una sonrisa», ha dicho la artista.

«Los artistas muchas veces tenemos muchas dificultades que no se saben y no se ven. Me siento muy orgullosa», ha repetido la cantante. «He tenido el apoyo de todos los aristas españoles. Y también internacionalmente. La actuación ha sido una revolución total», comentaba sobre el cariño recibido.

«En primer lugar quiero dar las gracias a toda España y a todo el mundo, pero especialmente a mi país, que se ha volcado conmigo de una manera increíble», proseguía. «'Esa diva' ha cosneguido que España se una más y que todos vayamos a una», expresaba la artista.

«Se han dicho muchas cosas que no son verdad»

«Sí que es verdad que en estos días, antes de terminar Eurovisión, yo comenté que necesitaba unos días de descanso porque necesitaba ver a mi hijo y estar con la familia porque son muchos meses de dedicación que he puesto de prioridad la candidatura. Y me ha sorprendido mucho que se ha creado un revuelo total y hasta conspiraciones», expresaba la artista sobre los comentarios que despertó su petición de tomarse unos días de desconexión tras la final: «Se habla mucho de la conciliación y me sorprende que no se entendiese que yo tuviese unos días de descanso en casa con mi bebé».

«Se han dicho muchas cosas que no son verdad, como que he echado a gente del camerino. No soy así, no me permito tratar a la gente como no quiero que me traten a mí. Se ha comentado también algún drama familiar con mi pareja, es todo faso, estamos más unidos que nunca», ha querido dejar claro la cantante. «No todo vale por dinero y audiencia», zanjaba Melody, que dejaba claro que sólo acudirá a programas donde se la «respete».

«Me ha dolido que algunos compañeros, incluso de esta propia cadena, hayan hecho comentarios un poco despectivos hacia mi persona y mi actuación», confesaba, tajante, en referencia a las reacciones ante su petición de días de descanso tras el festival, refiriéndose previsiblemente a David Broncano y sus sonados comentarios tras la cancelación de su visita a 'La Revuelta'. «No me gusta la doble moral con la salud mental y cuando pida un descanso se haga burla», repetía la cantante.

«No voy a entrar en temas políticos»

«Yo no soy una artista polémica», dejaba claro antes de pronunciarse, muy por encima, sobre la polémica participación de Israel en Eurovisión. «Hay muchas cosas que se salen del ámbito artístico, y de lo que yo no sé, no voy a hablar. Pero ojalá que esos conflictos que hay en muchas partes del mundo se acabasen. Mi rol como artista es poner mi granito de arena y alegrar con la música. Pero los derechos de las personas están por encima de todo», comentaba, evitando entrar en cuestiones políticas.

Ante la insistencia de los medios durante la ronda de preocupas, la sevillana se mantenía en su postura: «No voy a pronunciarme porque yo no soy política. Eso que lo aclaren ellos. No voy a entrar en temas políticos. A mí, por contrato, al ganar en el Benidorm Fest se me exige no hacer comentarios políticos», repite Melody, antes de citar textualmente la cláusula contractual.

«Yo estoy muy contenta con la actuación. Sí es verdad que yo hubiese podido hacer una puesta de escena mucho más potente, pero una vez yo gané el Benidorm Fest la candidatura pasa a ser también de RTVE y ellos toman también decisiones. Pero eso no es motivo para esa puntuación», ha aclarado tras ser preguntada sobre las razones por las que cree que consiguió el antepenúltimo puesto.

«Hay planos que se pierde mucho la actuación, como el de la bata de cola, que no se aprecia. O el telón, que he sufrido mucjo. Pero hay cosas que no están de mi mano. También con mi candidatura se ha comentado mucho si había que cambiar esto o lo otro, cuando luego pasa lo que pasa, hay otras cosas», ha dejado caer Melody sobre los cambios introducidos por RTVE. «Si volvería sería por el público, pero tendría que ser con otras condiciones», confesaba sobre otra futura participación en Eurovisión.