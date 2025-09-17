Adara se derrumba tras una bronca en pleno directo en 'Supervivientes' y un concursante se libra de la nominación Las imágenes de la discusión se emitirán este mismo miércoles en 'Última hora' | El jueves el programa vivirá una nueva expulsión entre los famosos que todavía siguen nominados

Nueva gala de 'Supervivientes All-Star', que ha regresado a la parrilla de Telecinco tras el parón veraniego y poco después de despedir a su edición anterior, en una nueva apuesta de Mediaset por uno de sus programas estrella para mantener su audiencia. Los famosos ya llevan varios días en Honduras, tratando de acostumbrarse a la que será su nueva realidad durante los próximos meses.

Un proceso que desde luego no está siendo fácil y que el pasado domingo ya nos dejó un día de muchas emciones. Hubo un brutal cara a cara entre dos concursantes y también se vivieron momentos de mucha tensión en el plató. Además, hay cuatro nuevos nominados después de que el jueves Kike Calleja abandonara definitivamente el 'reality'. Los nominados de la semana -por el momento-, de los que saldrá el nombre del segundo expulsado de la edición, son Adara, Elena, Iván y Tony. Los líderes son Miri y Gloria Camila.

Así pues, todo estaba preparado para que este martes vivieramos una nueva entrega. Además, la gala de los martes es muy importante porque uno de los nominados confirma su salvación y no tendrá que enfrentarse a la expulsión este jueves.

Pero antes de conocer quién ha sido el concursante que se salvaba de la nominación, se ha vivido un tenso momento detrás de las cámaras, durante la publicidad, en el que Adara Molinero ha estallado en lágrimas en pleno directo tras una monumental discusión con Miri Pérez Cabrero. Una bronca de la que no hemos visto las imágenes, ya que Jorge Javier ha anunciado que se emitirán el miércoles en el 'Última hora'.

«Estaba intentando hablar con Torres y ella venga a meterse y me ha llevado al límite», le decía Adara a Jorge Javier, entre lágrimas, sobre la discusión que ha tenido con su compañera. «No para conmigo, me tiene entre ceja y ceja, todo lo tiene que analizar y está ahí a ver si me equivoco», proseguía la concursante, que asegura estar «mal» ante el escrutinio de Miri.

«Me siento cuestionada todo el rato por los tres, Noel, Torres y Miri. Ella es una persona que me está llevando al límite y he decidido no entrar más porque no soy capaz de gestionar la situación. No me quiero ver superada y me está haciendo perder los nervios», argumentaba Adara, mientras Miri respondía un «no quiero que llores por esto».

Ante la crítica de Adara, Miri trataba de defenderse: «Es tu sensación, me sabe fatal que te sientas así», respondía. Una actitud que desataba la ira de Adara: «No hagas el papel, me acabas de llamar payasa», le reprochaba.