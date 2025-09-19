Las tres novedades del estreno hoy de 'La Voz': el megabloqueo, el botón del arrepentimiento y el llego y canto El programa vuelve a Antena 3 este viernes, 19 de septiembre, a las 22.00 horas

Andoni Torres Valencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:50 | Actualizado 18:36h.

'La Voz' vuelve a Antena 3 este viernes, 19 de septiembre, a las 22.00 horas. La nueva edición del talent show de mayor éxito internacional regresa presentado por Eva González y con una gran cantidad de novedades en su mecánica y en su nómina de coaches. Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra serán los caches de esta edición.

Las novedades de la nueva edición de 'La Voz'

El Megabloqueo: diversión, competición, incluso enfado. Esta nueva opción, junto con el Súper Bloqueo, deja noqueados a los coaches. El Megabloqueo entra en juego si todos los coaches han girado su silla, y con tan solo pulsar un botón el talent entra directamente al equipo de quien ha activado el Megabloqueo, ya que bloque a los otros tres coaches a la vez. Pero deberán usarlo bien, ya que cada coach tan solo tendrá una oportunidad de pulsar este nuevo botón.

Botón del arrepentimiento: Si al terminar la actuación ningún coach se ha girado, esta nueva función permite al coach ofrecer una segunda oportunidad a un talento al que cree que puede ayudarle a mejorar, o simplemente que no tuvo tiempo de pulsar en ese momento tan breve de escucha. El talent se incorpora directamente al equipo del coach que ha decidido cambiar su decisión, pero deben estar seguros porque el Botón del Arrepentimiento solo se podrá usar una vez cada coach.

Llego y canto: Este año 'La Voz' lanza un reto a tres concursantes que no fueron seleccionados durante el casting: subir al escenario del talent show sin previo aviso, sin tiempo para ensayar, sin banda y en acústico. Una actuación totalmente improvisada que deberán aceptar o rechazar en el momento. Si deciden enfrentarse al reto, para los coaches se tratará de una audición a ciegas habitual. Es decir, si alguno de ellos pulsa el botón, el aspirante pasará automáticamente a formar parte del equipo correspondiente, convirtiéndose en concursante oficial de esta edición.