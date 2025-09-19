Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet activa este fin de semana un aviso amarillo en Valencia y Castellón por lluvias y tormentas
Logo Patrocinio
Eva González y los coaches de 'La Voz'. Antena 3

Las tres novedades del estreno hoy de 'La Voz': el megabloqueo, el botón del arrepentimiento y el llego y canto

El programa vuelve a Antena 3 este viernes, 19 de septiembre, a las 22.00 horas

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:50

'La Voz' vuelve a Antena 3 este viernes, 19 de septiembre, a las 22.00 horas. La nueva edición del talent show de mayor éxito internacional regresa presentado por Eva González y con una gran cantidad de novedades en su mecánica y en su nómina de coaches. Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra serán los caches de esta edición.

Las novedades de la nueva edición de 'La Voz'

El Megabloqueo: diversión, competición, incluso enfado. Esta nueva opción, junto con el Súper Bloqueo, deja noqueados a los coaches. El Megabloqueo entra en juego si todos los coaches han girado su silla, y con tan solo pulsar un botón el talent entra directamente al equipo de quien ha activado el Megabloqueo, ya que bloque a los otros tres coaches a la vez. Pero deberán usarlo bien, ya que cada coach tan solo tendrá una oportunidad de pulsar este nuevo botón.

Botón del arrepentimiento: Si al terminar la actuación ningún coach se ha girado, esta nueva función permite al coach ofrecer una segunda oportunidad a un talento al que cree que puede ayudarle a mejorar, o simplemente que no tuvo tiempo de pulsar en ese momento tan breve de escucha. El talent se incorpora directamente al equipo del coach que ha decidido cambiar su decisión, pero deben estar seguros porque el Botón del Arrepentimiento solo se podrá usar una vez cada coach.

Llego y canto: Este año 'La Voz' lanza un reto a tres concursantes que no fueron seleccionados durante el casting: subir al escenario del talent show sin previo aviso, sin tiempo para ensayar, sin banda y en acústico. Una actuación totalmente improvisada que deberán aceptar o rechazar en el momento. Si deciden enfrentarse al reto, para los coaches se tratará de una audición a ciegas habitual. Es decir, si alguno de ellos pulsa el botón, el aspirante pasará automáticamente a formar parte del equipo correspondiente, convirtiéndose en concursante oficial de esta edición.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  3. 3

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  4. 4

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  5. 5 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  6. 6

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  7. 7 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  8. 8 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm
  9. 9 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  10. 10 Colapso en la V-30 y en diversas calles de Valencia en la tarde de este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las tres novedades del estreno hoy de 'La Voz': el megabloqueo, el botón del arrepentimiento y el llego y canto

Las tres novedades del estreno hoy de &#039;La Voz&#039;: el megabloqueo, el botón del arrepentimiento y el llego y canto