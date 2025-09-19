¿Quién es Mika, el nuevo coach de 'La Voz'? Ha vendido más de 10 millones de discos y ha recibido discos de Oro o Platino en 32 países

'La Voz' arranca una nueva edición en Antena 3 (viernes, 22.10 horas) con novedades en el equipo de coaches. Mika se incorpora al grupo de jueces junto a Malú, Pablo López y Sebastián Yatra.

A lo largo de su carrera, Mika (Beirut, 42 años) ha creado un universo de romance crudo envuelto en la alegría y el desenfado del pop alternativo multicolor. Es un artista renacentista con una visión impecable, cuyo nombre se ha ganado con justicia un lugar. Tras acumular miles de millones de reproducciones y conquistar a una base de fans apasionada, Mika sigue reinventándose con su sexto álbum de estudio, 'Que ta tête fleurisse toujours' (Que tu cabeza florezca siempre).

Mika debutó en el mundo del pop en 2007 con el icónico single Grace Kelly, que vendió más de tres millones de copias en todo el mundo y se convirtió en «el segundo single británico en alcanzar el número 1 únicamente con ventas digitales». Ocupó el número 1 en el Reino Unido durante cinco semanas y lideró las listas en otros seis países. Su primer álbum, 'Life In Cartoon Motion', acumula más de 2.800 millones de reproducciones, ha vendido más de 8,3 millones de copias y ha registrado más de 12,8 millones de ventas digitales de canciones. El álbum debutó directamente en el número 1 en el Reino Unido y en otros 11 países.

En 2009, su segundo álbum 'The Boy Who Knew Too Much' mantuvo el éxito, entrando en el top 10 en más de 10 países y dejando éxitos como 'We Are Golden', 'Blame It On The Girls' y 'Rain'. En 2011, su sencillo en francés 'Elle Me Dit' fue número 1 en Francia durante ocho semanas, superó las 300.000 ventas y se convirtió en «el segundo single más vendido del año». El videoclip, protagonizado por la mítica actriz francesa Fanny Ardant, superó los 75,5 millones de reproducciones.

Su tercer álbum, 'The Origin of Love' (2012), fue aclamado internacionalmente e incluyó éxitos como 'Celebrate' (con Pharrell Williams) y el hit estadounidense 'Popular Song', que luego se transformó en un dueto con la estrella pop Ariana Grande. El videoclip del dueto acumula más de 205 millones de visualizaciones.

Mika también conquistó a la audiencia televisiva europea como jurado de 'X Factor Italia' y coach de 'The Voice Francia'. Además, presentó su propio programa de variedades en Italia, 'Stasera Casa Mika', que ganó el prestigioso Premio Rose d'Or al mejor programa de entretenimiento en 2017.

En 2015 lanzó su cuarto álbum de estudio, 'No Place In Heaven', con gran reconocimiento de la crítica. Producido junto a su colaborador habitual Gregg Wells, nominado al Grammy, incluyó éxitos como 'Talk About You', 'Staring at the Sun' y el emblemático videoclip de 'Last Party', dirigido por Peter Lindbergh.

Su disco de 2019, 'My Name Is Michael Holbrook', marcó un punto de inflexión y fue un proceso de sanación para el artista: «Tenía la necesidad de transformar el dolor en algo bello y esperanzador», explicó. Tras escribir el álbum en estudios caseros en Miami y la Toscana durante dos años, viajó a Bruselas para grabarlo con los productores Marc Crew y Dan Priddy, creando paisajes sonoros que recorren distintas décadas del pop, grabado íntegramente en vivo con sintetizadores vintage y músicos de todo el mundo.

Entre 2019 y 2020, volvió a girar por Reino Unido, EE UU, Europa y más allá. Durante la pandemia, se mantuvo activo. Conmovido por la devastadora explosión en Beirut, Líbano, Mika quiso honrar sus raíces libanesas organizando un concierto benéfico online: I Love Beirut. No fue un concierto cualquiera. Contó con actuaciones de Kylie Minogue en Londres, Rufus Wainwright en Los Ángeles, Mashrou Leila en Nueva York, Laura Pausini en Roma y Danna Paola en Ciudad de México, además de imágenes grabadas en el propio Beirut. El resultado fue una película conmovedora, con momentos de alegría, tristeza, esperanza y resiliencia. Lo vieron fans de 106 países y recaudó más de un millón de euros para Save the Children Líbano y la Cruz Roja Libanesa.

En mayo de 2022, tras su aclamado regreso a Coachella, Mika fue uno de los presentadores internacionales del Festival de Eurovisión en Turín, Italia. El evento fue retransmitido a nivel mundial y alcanzó una audiencia de 161 millones de personas, más que la del legendario Super Bowl estadounidense. Después, ofreció una gira de verano por Europa y pasó varios meses en el estudio preparando sus nuevos lanzamientos.

En febrero de 2023, Mika publicó su primera banda sonora para cine, compuesta para la película en francés 'Zodi et Tehu: frères du désert'. Para ello trabajó con más de 160 músicos de todo el mundo, incluyendo una reconocida artista sudafricana y músicos bereberes clásicos de Marruecos. También volvió a colaborar con Simon Leclerc. La banda sonora representa una nueva exploración musical, sin dejar de ser inconfundiblemente MIKA. Durante 2023, realizó conciertos por Europa, Japón, Corea del Sur, Marruecos y Londres, además de publicar un nuevo álbum de estudio y finalizar un segundo.

Ahora, MIKA alcanza un nuevo estrato sonoro con 'Que ta tête fleurisse toujours'. Compuesto íntegramente en francés, el álbum examina experiencias y emociones con gran sensibilidad.

Poco antes de fallecer, su madre le envió la frase que da título al disco, que se convirtió en un homenaje y una reflexión sobre el paso del tiempo. En esta obra, MIKA enfrenta sus miedos y aborda temas como el amor, el sexo, la edad, la muerte y todo lo que hay entre medias. El álbum se construye sobre los fuegos artificiales emocionales de su pop colorido y una poesía profundamente humana.

El disco, que tardó dos años y medio en crear junto a un reducido equipo de productores franceses (Renaud Rebillaud, Tristan Salvati y Marso), entró directamente en el Top 5 de ventas en Francia y ha sido disco de oro.

En 2025, Mika está de nuevo en el estudio trabajando en su primer álbum en inglés en cinco años. Además, participa en la tercera temporada del exitoso programa británico The Piano y recientemente ha presentado la prestigiosa gala italiana de los Premios David di Donatello.

Mika ha sido nominado y ha ganado premios en los Brits, los Grammy, los Ivor Novello, Capital Radio, la revista Q, los NRJ Awards, los World Music Awards, BT, Vodafone, Virgin Media y los MTV Awards en Europa, Asia, Australia y Japón, entre otros. También ha sido distinguido con la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Ha vendido más de 10 millones de discos y ha recibido discos de Oro o Platino en 32 países de todo el mundo.