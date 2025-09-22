'El Hormiguero' recibe por primera vez a uno de los periodistas más influyentes del país: los invitados del 22 al 25 de septiembre

El espacio de Antena 3 también recibirá a una top model, un director de cine y dos reconocidos actores

Sara Bonillo Valencia Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:41 Comenta Compartir

El hormiguero arranca este lunes su cuarta semana del curso con el objetivo de mantener los magníficos resultados que desde el pasado 1 de septiembre está cosechando. El programa de Antena 3 está firmando unos datos de audiencia muy positivos y puede presumir de haber logrado superar a 'La Revuelta' durante dos semanas consectutivas.

Precisamente por ello, el equipo del programa está intentando sorprender a los espectadores con nuevos famosos que nunca hasta el momento habían puesto un pie en el plató de 'El hormiguero'. Esta semana visitará por primera vez el plató de Antena 3 el periodista y director de EL Español, Pedro J. Ramírez.

Además, también acudirán al espacio una de las top models más importantes de nuestro país, un director de cine y dos reconocidos actores. A continuación detallamos los invitados a 'El Hormiguero' del 22 al 25 de septiembre.

Lunes 22 de septiembre: Ester Cañadas

Ampliar

La semana arrancará con la visita de Esther Cañadas, una de las top model españolas más importantes de nuestro país, pocos días después de protagonizar el desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid.

Martes 23 de septiembre: Pedro J. Ramírez

Ampliar

El martes visitará por primera vez a Pablo Motos el periodista y director de El Español, Pedro J. Ramírez, que presentará su nuevo libro titulado 'Por decir la verdad'. Ramírez firma un relato vibrante en el que repasa tensiones políticas, los desafíos del poder y los enfrentamientos con presidentes en una de las etapas más convulsas de la democracia española. Saldrá a la venta el miércoles 24 de spetiembre.

Miércoles 24 de septiembre: Alejandro Amenábar y Julio Peña

Ampliar

El miércoles será el turno de los directores más aclamados de nuestro cine Alejandro Amenábar, quien acudirá acompañado por el actor Julio Peña. Ambos presentarán 'El Cautivo', la nueva cinta del realizador, que acaba de llegar a los cines con gran éxito, y en la que Peña da vida a un joven Miguel de Cervantes que es capturado y llevado a Argel como rehén.

Jueves 25 de septiembre: Álex González

Ampliar

La semana culminará con la visita del actor Álex González, quien presentará 'La sospecha de Sofía', la nueva película de Imanol Uribe que se estrena en cines el próximo 3 de octubre. La historia cuenta cómo la anodina vida de Daniel y Sofía cambia radicalmente cuando él recibe una carta anónima donde se le dice que la mujer que él cree que es su madre, en realidad no lo es.